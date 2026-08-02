El impuesto a los salarios representó el 12 % de las recaudaciones de la DGII

El impuesto sobre la renta (ISR) a los salarios continúa siendo una de las principales fuentes de ingresos para el fisco. De los seis primeros meses transcurridos en 2026, en cinco de ellos, el aporte de ese tributo registró un crecimiento superior a los dos dígitos y acumuló una expansión de un 14 % entre enero y junio, en comparación con ese mismo período del año pasado.

Solo a través del ISR al sueldo, los trabajadores en la República Dominicana aportaron 64,088.4 millones de pesos en el primer semestre de este año, monto que representa un incremento absoluto de 7,865.5 millones con relación al 2025, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

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La cifra recaudada por Impuestos Internos por ese gravamen superó las estimaciones realizadas por las autoridades para ese período, que la proyectaron en 60,858.5 millones de pesos, lo que implica un nivel de cumplimiento de un 105.3 %.

El 12.4 % de los ingresos de la institución durante el referido período provino de esa figura impositiva, demostrando su peso en las recaudaciones. De igual forma, el crecimiento exhibido por el impuesto significó el 18.2 % de los 43,198 millones de pesos adicionales que recaudó la DGII.

Lo aportado por los trabajadores a través del ISR a su salario en el primer semestre solo fue superado por el impuesto sobre transferencias de bienes industrializados y servicios (ITBIS) y el de la renta a las empresas, que contribuyeron con 126,097.6 millones de pesos y 114,768.2 millones, respectivamente.

Recaudación mensual y ajuste

El comportamiento positivo que registra el ISR a los salarios ha estado vinculado al avance en las condiciones del mercado laboral y un crecimiento en los sueldos, que ha aumentado la cantidad de asalariados gravados y el monto retenido, de acuerdo con Impuestos Internos.

Entre enero y junio de 2026, solo en marzo las recaudaciones por concepto de ese tributo no crecieron por encima de los dos dígitos, al alcanzar un aumento de un 9.5 %. En cambio, febrero y mayo figuran como los períodos en los cuales mayor incremento porcentual tuvo el ISR a los sueldos, con un 17 % y un 16.9 %, respectivamente.

En tanto, mayo es el mes que mayor monto absoluto recaudó la DGII por ese impuesto, con 12,629.4 millones de pesos, seguido de enero, con 12,122.5 millones.

En el plan anticrisis presentado por el Gobierno a mediados de junio, y posteriormente aprobado por el Congreso, se aumentó el salario mínimo exento de ISR, que no se actualiza desde 2017, llevándolo desde 34,685 pesos mensuales a 39,900 pesos.

Sin embargo, la medida comenzará a aplicarse a partir del ejercicio fiscal de 2027, según una publicación que realizó la DGII.