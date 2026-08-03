El 90 % de las transacciones con tarjetas se realizan con tecnología sin contacto en RD

Cerca del 90 % de las transacciones con tarjetas se realizan usando tecnología sin contacto en la República Dominicana, ante un 83 % de las operaciones bancarias que son a través de canales digitales y una proporción similar de las entidades financieras ofrece aplicaciones móviles, reportaron representantes de Visa, Mastercard y CardNET en el país.

Indicaron que la nación ha construido bases sólidas para la transformación de las finanzas, con avances en banca digital, pagos sin contacto, billeteras electrónicas y nuevas soluciones de intermediación que fortalecen la experiencia del usuario y amplían el acceso a productos y servicios financieros, reflejo del nivel de madurez alcanzado por el sistema bancario dominicano.

Tras participar en un panel celebrado en el XIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), Gustavo Turquía, country manager de Visa; Tomás Alonso, country manager de Mastercard, y Luis Bencosme, presidente del Consejo de CardNET, señalaron que durante los últimos dos años los usuarios han abierto alrededor de 1.5 millones de productos financieros de forma digital.

Durante los eventos organizados por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y BDO Escuela de Negocios, Bencosme atribuyó estos avances a las inversiones realizadas por las entidades financieras y a la evolución del marco regulatorio.

Impacto en usuarios

Como muestra del cambio en la relación de los usuarios con la banca, Bencosme citó datos del Ranking de Digitalización de la Superintendencia de Bancos, según los cuales el 16 % de los adultos con servicios financieros afirma no haber visitado nunca una sucursal bancaria.

"Estos indicadores muestran el empeño de las instituciones financieras por ofrecer una experiencia de usuario que permite generar confianza y usabilidad de las aplicaciones", expresó Bencosme.

Para Alonso la expansión de los canales digitales también ha contribuido a ampliar la inclusión financiera, en un contexto en el que el 65 % de la población adulta tiene acceso a algún servicio bancario, aunque con oportunidades de crecimiento.

"El sistema financiero dominicano ha construido ya unas bases de digitalización sólidas y hemos visto en los últimos años un progreso fuerte, un progreso soportado por los números", sostuvo.

Tendencias financieras

Desde la perspectiva de Visa, la evolución del ecosistema ha estado favorecida por condiciones propias del país. Al respecto, Gustavo Turquía destacó la estabilidad económica e institucional de República Dominicana y la rápida adopción de nuevas tecnologías por parte de los consumidores como factores relevantes para el desarrollo de los pagos digitales.

Nicolás Franco, CEO de Socorro Partners para España y Latinoamérica, sostuvo que la próxima etapa estará marcada por una mayor integración entre bancos y empresas fintech, a partir de las capacidades complementarias de ambos sectores.

Como ejemplo, explicó que el crecimiento regional de las billeteras digitales requiere el respaldo de las entidades bancarias por su rol en la intermediación financiera.

El panel abordó, además, tendencias que están redefiniendo el negocio financiero, entre ellas los pagos al instante, las billeteras digitales, el onboarding digital, la banca abierta, las finanzas embebidas, la tokenización y los stablecoins.

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