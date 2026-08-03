Gobierno y la banca analizan retos de la economía ante prolongación de la crisis en Oriente Medio

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, durante el encuentro con ejecutivos de la banca dominicana. ( FUENTEE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, analizaron junto con representantes de la banca múltiple los retos que enfrenta República Dominicana ante la incertidumbre internacional, marcada por la continuidad del conflicto bélico en Medio oriente y la volatilidad de los precios del petróleo.

Durante el encuentro con directivos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), las autoridades resaltaron el crecimiento económico, la estabilidad cambiaria, la inversión extranjera directa y la fortaleza del sistema financiero como factores que permiten al país enfrentar los riesgos externos.

Para el gobernador, la robustez del sistema financiero dominicano (reconocida en Centroamérica, el Caribe, América Latina y las principales agencias calificadoras de riesgo y organismos internacionales) como "un factor de confianza determinante a la hora de enfrentar la inestabilidad e incertidumbre internacionales".

Indicó que, en este momento, "se hace necesaria la estabilidad macroeconómica para afianzar los índices de crecimiento y la atracción de inversión extranjera directa al país (IED), entre otros indicadores que sitúan a la República Dominicana como uno de los destinos del continente más confiables y rentables para invertir".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/whatsapp-image-2026-08-03-at-20619-pm-831f56e4.jpeg Ejecutivos bancarios durante el encuentro en el Banco Central. (FUENTE EXTERNA)

Indicadores macroeconómicos

Valdez Albizu informó que la inversión extranjera directa alcanzó los 3,276.5 millones de dólares al cierre del primer semestre de 2026, un aumento de 233.4 millones de dólares, equivalente a 7.7 %, respecto al mismo período del año anterior.

De ese monto, unos 2,194.6 millones de dólares (dos terceras partes de los flujos por ese concepto) correspondieron a nuevos aportes de capital por parte de inversionistas. Además, durante el trimestre abril-junio ingresaron 1,604.6 millones de dólares por este concepto.

El gobernador también destacó que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró en junio un crecimiento interanual de 6.4 %, el mayor aumento mensual del año, mientras que el crecimiento acumulado durante el primer semestre alcanzó 4.5 %.

Asimismo, señaló que las actividades de intermediación financiera, seguros y conexas crecieron 13.1 % entre junio de 2025 y junio de 2026, impulsadas por una expansión de 9.1 % del crédito al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a 217 mil millones de pesos adicionales.

Valdez Albizu afirmó que la economía dominicana cuenta con fundamentos sólidos, un sistema financiero estable y un sector privado resiliente para enfrentar los desafíos del escenario internacional.

Equilibro presupuestario y sistema tributario

De su lado, el ministro Magín Díaz indicó que el país avanza hacia un mayor equilibrio presupuestario y hacia el diseño de un sistema tributario que permita financiar el gasto público y mejorar la distribución de los recursos.

Destacó que para estos objetivos es necesario contar con un sistema financiero robusto, con altos niveles de tecnología y digitalización.

Mientras, Sanz Lovatón explicó que el MICM monitorea el impacto de las políticas arancelarias de Estados Unidos sobre el comercio dominicano y los efectos de la volatilidad del petróleo en los mercados internacionales.

El funcionario señaló que, junto al Ministerio de Hacienda y Economía y el Banco Central, el Gobierno evalúa alternativas para enfrentar posibles presiones sobre los precios de los combustibles.

También destacó que la estrategia estará enfocada en fortalecer las exportaciones y posicionar a República Dominicana como un destino competitivo para procesos de nearshoring, al tiempo que exhortó al sector financiero a continuar apoyando la competitividad del país.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano y titular de la Junta Directiva de la ABA, valoró la capacidad de resiliencia mostrada por República Dominicana frente a los riesgos geopolíticos y afirmó que la confianza ha sido un elemento central para sostener el crecimiento, la estabilidad de precios y el flujo de divisas.

En la reunión estuvieron presentes junto al Paniagua, los presidentes ejecutivos Leonardo Aguilera, Banco de Reservas; Fausto Pimentel, Banco Santa Cruz; Víctor Méndez Saba, Banco Vimenca; Fidelio Despradel, presidente ejecutivo, y Steven Puig, presidente del Banco BHD.

También del Banco López de Haro, José Antonio Rodríguez; el vicepresidente ejecutivo del Banco BDI, Juan Carlos Rodríguez; del Banco Ademi, Andrés Bordas; Citibank, Cristian Lazarus; Scotiabank, Jabar Singh; Banco Caribe, Edgar del Toro; Banesco, Juan Carlos Carneiro; JMMB Bank, Luis Bougart; Banco Lafise, Bryan Paniagua; y Qik Banco Digital, Arturo Grullón.

Además de los ministros de Hacienda y Economía, y el de Industria Comercio y Mipymes, el gobernador Valdez Albizu estuvo acompañado de la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda; el asesor económico de la Gobernación, Julio Andújar; el subgerente de Programación Monetaria, Joel González; el director de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado; y Ángel González y Yilmary Rosario, director y consultora de Sistema de Pagos, respectivamente.