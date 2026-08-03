Wall Street abre agosto al alza por caída del petróleo y expectativas de distensión con Irán

Precios del petróleo en el mes de agosto a la baja. ( FUENTE EXTERNA )

Las principales bolsas de Estados Unidos iniciaron la semana con fuertes ganancias impulsadas por el retroceso de los precios del petróleo, el optimismo sobre los resultados de las grandes empresas tecnológicas y las expectativas de una posible reducción de las tensiones en Oriente Medio.

El índice Dow Jones avanzó con fuerza y alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que el S&P 500 se acercó nuevamente a su récord y el Nasdaq lideró las ganancias gracias al impulso de las grandes compañías tecnológicas.

El mercado encontró un alivio en la disminución de los precios de la energía, factor que reduce las presiones inflacionarias y fortalece las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una trayectoria más favorable para las tasas de interés.

Entre los mayores protagonistas de la jornada figuraron Amazon , Microsoft y Meta , cuyos sólidos resultados financieros reforzaron la confianza de los inversionistas en que las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial están comenzando a traducirse en mayores ingresos y rentabilidad.

Ese renovado entusiasmo volvió a colocar al sector tecnológico como principal motor de Wall Street.

Impacto del mercado energético

El otro gran factor de la jornada fue el mercado energético. El precio del petróleo registró una marcada corrección después de que el presidente Donald Trump anunciara una pausa en nuevas acciones militares contra Irán y manifestara su expectativa de avanzar hacia negociaciones.

Aunque Teherán negó que existan conversaciones directas, el mercado interpretó el mensaje como una señal de posible desescalada del conflicto.

Como consecuencia, el crudo Brent cayó hasta alrededor de US$83.8 por barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) descendió a cerca de US$80.3, borrando parte de las fuertes alzas registradas durante las semanas de mayor incertidumbre geopolítica.

La decisión reciente de la OPEP+ de incrementar ligeramente la producción a partir de septiembre también contribuyó a moderar las cotizaciones.

Sin embargo, los analistas advierten que el escenario en Oriente Medio continúa siendo altamente volátil. La seguridad del estrecho de Ormuz —por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— sigue siendo un factor crítico.

Cualquier nuevo incidente militar, ataque a buques o interrupción del transporte marítimo podría revertir rápidamente la caída de los precios y devolver la volatilidad a los mercados financieros internacionales.

Por ahora, Wall Street apuesta a que la diplomacia prevalezca sobre la confrontación. Esa expectativa permitió que el mercado comenzara agosto con renovado optimismo, combinando el alivio por la baja del petróleo con la fortaleza de las grandes empresas tecnológicas, aunque los inversionistas permanecen atentos a cualquier cambio en la evolución del conflicto en Oriente Medio.