En seis meses, la deuda del Estado dominicano sumó casi US$6,000 millones

La deuda del Estado dominicano continuó en ascenso durante los primeros seis meses de 2026, período en el cual el Gobierno tomó prestados casi 6,000 millones de dólares, principalmente a través del mercado interno, cuya tasa de financiamiento muestra un ligero aumento con relación a la del año pasado.

Entre enero y junio de este año, el endeudamiento del sector público no financiero (SPNF) se incrementó en 5,820.8 millones de dólares, 9.5 % más en comparación con diciembre del 2025.

Hasta el pasado junio, los dominicanos adeudaban 67,370.7 millones de dólares, una cifra que representaba el 47.9 % del producto interno bruto (PIB).

El crecimiento en el monto adeudado obedeció, principalmente, a nuevos compromisos internos por 3,310.4 millones de dólares, cuya tasa de interés promedio en junio fue de un 10.8 %, ligeramente superior al 10.7 % que registró en igual mes del año pasado, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público y la de Presupuesto.

Bonos de Hacienda

Del monto colocado en deuda interna, 3,199.7 millones de dólares, equivalente al 96.7 %, se hizo a través de bonos del Ministerio de Hacienda y Economía.

El financiamiento recibido por el Gobierno desde el mercado interno en el primer semestre de 2026 hizo que el monto adeudado pasara de 16,070.6 millones de dólares a 19,381 millones durante los últimos seis meses, representando un alza de un 20.6 %.

Además, elevó la participación de los compromisos internos con relación al PIB hasta un 13.8 %, desde el 12.6 % que representaba en diciembre pasado. De igual forma, aumentó en 2.7 puntos porcentuales su participación en la cartera de financiamiento del Estado dominicano, llevándola desde 26.1 % hasta un 28.8 %.

La deuda externa

Sin embargo, no solo la deuda interna sufrió un crecimiento en el primer semestre de este año. Los datos de Crédito Público establecen que el financiamiento externo, aunque en menor medida, subió 5.5 % durante el citado período.

El endeudamiento externo del país pasó de 45,479.3 millones de dólares en diciembre del año pasado a 47,989.7 millones en junio de 2026, para una variación absoluta de 2,510.4 millones. Este aumento obedeció principalmente a los compromisos asumidos mediante la colocación de bonos soberanos, que representaron 2,604.8 millones de dólares.

En pesos e intereses De acuerdo a la tasa oficial (59.19 pesos por cada dólar), la nueva deuda contratada por el Estado dominicano representa 344,533.1 millones de pesos hasta junio de este año. Solo por concepto de pago de intereses de la deuda pública, el Gobierno presupuestó pagar este año 322,746.7 millones de pesos, monto del cual ha pagado hasta el sexto mes de 2026 la cifra de 131,470.5 millones de pesos, según los registros de la Dirección General de Presupuesto.