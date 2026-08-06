El 85.9 % de las exportaciones nacionales proviene de 3 sectores

Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA), las exportaciones nacionales totales de la República Dominicana alcanzaron 3,336.8 millones de dólares en el periodo de enero a junio del 2026, un incremento del 35.1 % con respecto al mismo periodo del 2025.

El sector piedras y metales representó el 57.1 % de las exportaciones nacionales, con un total de 1,904.7 millones de dólares. Sin embargo, dentro de este sector el oro representó el 85.8 % del valor exportado, equivalente a 1,634.0 millones de dólares. En otras palabras, el oro por sí solo explicó el 49.0 % de todas las exportaciones nacionales del período.

Al excluir el oro, la participación del sector de piedras y metales se reduce a 8.1 % del total exportado.

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El segundo sector con mayor participación fue comestibles, con exportaciones por 665.1 millones de dólares, equivalentes al 19.9 % del total. Dentro de este grupo, el cacao fue el principal producto, con 117.8 millones de dólares, lo que representó el 3.5 % de las exportaciones nacionales.

En tercer lugar se ubicó el sector de químicos y minerales, con exportaciones por 295.0 millones de dólares, equivalentes al 8.8 % del total. Entre sus principales productos destacan el cemento y el cobre, que en conjunto representaron el 4.8 % de las exportaciones nacionales.

En conjunto, estos tres sectores concentraron el 85.9 % de las exportaciones nacionales, reflejando una elevada concentración de la oferta exportable. Aunque esta especialización ha permitido aprovechar ventajas comparativas en determinadas actividades, una mayor diversificación hacia bienes con mayor valor agregado contribuiría a reducir la dependencia de un número limitado de productos y mercados, fortaleciendo la capacidad de la economía para enfrentar cambios en la demanda y en los precios internacionales.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).