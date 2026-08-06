APAP presenta su Plan Estratégico 2030 con enfoque en crecimiento, innovación y cercanía
El presidente de la entidad destaca la importancia del capital humano en el nuevo Plan Estratégico APAP
La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP) presentó este jueves su Plan Estratégico 2030, una hoja de ruta con la que busca fortalecer su crecimiento, impulsar la innovación y consolidarse como el principal aliado financiero de personas y empresas.
La estrategia fue presentada por la Junta de Directores y la alta gerencia de la entidad, que reafirmaron su compromiso con una visión de largo plazo orientada a generar valor, confianza e impacto en la sociedad.
El presidente de la Junta de Directores de APAP, Lawrence Hazoury, afirmó que la institución inicia una nueva etapa con una organización "más fuerte, ágil y preparada" para afrontar los desafíos y oportunidades de los próximos años.
Declaraciones de directivos
"Hoy contamos con una organización más fuerte, ágil y preparada para asumir los desafíos y oportunidades del futuro. Iniciamos una nueva etapa guiada por una visión compartida que nos inspira a innovar, evolucionar y construir juntos la APAP que queremos ser", expresó.
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- Hazoury destacó además que el principal activo de la institución es su capital humano.
"APAP es más que una estrategia y sus resultados. APAP es su gente. Líderes talentosos que, desde distintos roles y responsabilidades, hacen posible que esta entidad avance y siga generando confianza en nuestros clientes y en la sociedad", señaló.
Durante la actividad, el presidente ejecutivo de APAP, Gustavo Ariza, presentó las principales líneas estratégicas del plan hacia 2030 y resaltó el papel del liderazgo y del talento humano como pilares para alcanzar los objetivos de la organización.