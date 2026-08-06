Banreservas recibe nuevamente la máxima calificación crediticia AAA.do de Moody's Local RD

Banco de Reservas. ( FOTO CEDIDA POR BANCO DE RESERVAS )

El Banco de Reservas (Banreservas) recibió nuevamente la calificación crediticia AAA.do con perspectiva estable por parte de Moody's Local República Dominicana, que ratificó la solidez financiera de la entidad. sustentada en la calidad de sus activos, su rentabilidad, sus niveles de liquidez y su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.

La evaluación también confirmó la calificación AA+.do con perspectiva Estable para la deuda subordinada del programa en moneda local a largo plazo, al considerar la fortaleza patrimonial del banco y la calidad de sus activos.

La calificadora sustentó su evaluación en la calidad de los activos del banco, su rentabilidad, sus niveles de liquidez y su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.

Asimismo, la calificadora mantuvo la nota ML A-1.do como emisor en moneda local a corto plazo, al concluir que Banreservas posee "una alta capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones financieras de corto plazo en comparación con otras entidades del mercado dominicano".

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que la ratificación de estas calificaciones representa un reconocimiento al desempeño sostenido de la institución y a la fortaleza de sus principales indicadores financieros.

"Esta distinción que nos otorga Moody's Local República Dominicana evidencia el desempeño de Banreservas en todas sus áreas, cuyos indicadores de gestión reflejan un sólido perfil de negocios sustentado en un liderazgo sistémico dominante y en su naturaleza estatal", expresó Aguilera.

Desempeño financiero

De acuerdo con el informe de Moody's Local, Banreservas continúa siendo la principal entidad financiera del país, con una participación de mercado de 35.2 % en activos y de 30.4 % en cartera de créditos bruta, cifras correspondientes al cierre de marzo de 2026.

La calificadora también destacó la calidad de los activos del banco, "su elevada rentabilidad, la sólida posición de capital y sus robustos niveles de liquidez". Además, valoró el potencial respaldo que la entidad podría recibir por parte del Estado dominicano.

El informe resalta, además, los bajos niveles de morosidad que mantiene Banreservas, respaldados por altas coberturas de provisiones.

Según Moody's Local, la rentabilidad de la institución continúa siendo sólida debido a las reducidas pérdidas crediticias, una adecuada generación de ingresos por comisiones y operaciones cambiarias, así como una amplia base de negocios.

El documento concluye que, aunque algunos indicadores muestran una normalización gradual respecto a los niveles excepcionalmente favorables registrados en años anteriores, estos permanecen por encima del promedio del sistema financiero dominicano, lo que reafirma la solidez y estabilidad financiera de Banreservas.