Feller Rate ratifica calificación de Banco Santa Cruz en AA- y eleva sus perspectivas a "positiva"

Fachada del Banco Santa Cruz. ( CEDIDA POR EL BANCO SANTA CRUZ )

La calificadora Feller Rate ratificó en "AA-" la calificación de Banco Múltiple Santa Cruz y mejoró su perspectiva de "estable" a "positiva", reflejando la fortaleza de su posición financiera, su adecuada gestión de riesgos y la sostenida evolución de sus resultados.

La puntuación refleja el compromiso de la entidad financiera con una gestión prudente del riesgo, una operación rentable y una estrategia enfocada en el crecimiento sostenible.

El Banco Santa Cruz cuenta con una articipación de mercado de 5.6 % en activos a junio de 2026, que lo sitúa como el cuarto mayor banco múltiple del sistema financiero dominicano, indica el informe emitido por Feller Rate en julio pasado.

De igual manera, resaltó una "amplia oferta de productos y servicios para los segmentos de personas y empresas", así como una adecuada diversificación de sus colocaciones.

Al 30 de junio de 2026, el banco alcanzó activos totales por 221,000 millones, lo que representa un crecimiento de 7 % respecto al cierre de diciembre de 2025.

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Perspectiva positiva

La calificadora indicó que la perspectiva "positiva" responde al avance paulatino de la entidad en los segmentos de mercado atendidos, "respaldado por una cartera de créditos bien diversificada, un adecuado desempeño financiero y un robusto marco de gestión y control de riesgos", según una nota de prensa.

Asimismo, resaltó un buen ritmo de crecimiento de la cartera de créditos, a pesar de un entorno económico menos dinámico, así como la evolución favorable de los ingresos operacionales.

Feller Rate destacó que la capacidad de generación de ingresos del banco es "adecuada y consistente con su escala", así como su presencia en la banca comercial.

"Su resultado operacional se ha venido fortaleciendo a pesar del contexto macroeconómico desafiante y de una mayor intensidad en el gasto por riesgo. Al cierre de 2025, la rentabilidad final sobre activos totales promedio fue de 2.4% y sobre patrimonio promedio de 20.7%", precisó el informe.

Sobre la gestión de riesgos, la calificadora apuntó que Banco Santa Cruz cuenta con un marco de gestión integral de riesgo alineado a las mejores prácticas internacionales.

A junio de 2026, el indicador de cartera vencida mayor a 90 días, incluyendo cobranza judicial, representó 1.8% de las colocaciones brutas totales, mejorando respecto al 2.1% registrado al cierre de 2025.