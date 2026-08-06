Presidente del TC enfatiza la importancia de la seguridad jurídica para el desarrollo económico

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; Celso Juan Marranzini, presidente del Conep y Paola Rainieri, directora de la Junta de Directores del Conep. ( FOTO CEDIDA POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL )

El presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón R. Estévez Lavandier, afirmó este jueves que la seguridad jurídica constituye un elemento esencial para promover la inversión en el país, así como para fortalecer las instituciones y generar la confianza necesaria para el crecimiento económico.

El magistrado se expresó en esos términos durante el conversatorio 'El rol del Tribunal Constitucional en el fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad jurídica y el desarrollo de la actividad empresarial'. miembros de la Junta de Directores y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

En el conversatorio participaron jueces del TC y miembros de la Junta de Directores y de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Legislativos del Conep, donde analizaron el papel de la justicia constitucional en el fortalecimiento del Estado de derecho y la confianza para la inversión.

Seguridad jurídica e inversión

Estévez Lavandier explicó que la seguridad jurídica está estrechamente vinculada al respeto de la Constitución y las leyes, así como a la existencia de instituciones sólidas y confiables.

"La seguridad jurídica es lo que va a evitar la arbitrariedad y va a procurar la previsibilidad para el desarrollo económico, para el ejercicio del empresariado", expresó.

Durante su intervención, Estévez Lavandier presentó el rol, la estructura y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, así como las iniciativas de modernización tecnológica y las acciones educativas que impulsa el TC para fortalecer el acceso a la justicia constitucional y agilizar los procesos.

Destacó diversas sentencias con incidencia en la actividad económica, relacionadas con la libertad de empresa, los derechos laborales, la propiedad intelectual y la protección de consumidores y contribuyentes. Entre estas sentencias se destacan las TC/0027/12, TC/0049/13, TC/0167/13 y TC/0556/26.

"El tribunal, con sus decisiones, lo que busca es que el desarrollo económico se produzca bajo los presupuestos de la igualdad, la sostenibilidad y la armonización con los preceptos constitucionales", expuso el magistrado, quien además resaltó que el TC es una institución sólida y legitimada socialmente.

Participación empresarial

En el encuentro participaron los magistrados Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres, quienes compartieron reflexiones sobre la labor jurisdiccional y pedagógica del Tribunal Constitucional y la incidencia de su jurisprudencia en la vida económica del país.

En tanto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Celso Juan Marranzini, valoró la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de la alta corte, conforme la nota.

Marranzini afirmó que un mayor conocimiento sobre su labor permite apreciar con mayor claridad su contribución a la estabilidad institucional.

El vicepresidente ejecutivo del Conep, César Dargam, destacó que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una garantía para el fortalecimiento del Estado de derecho, mientras que Paola Rainieri, directora de la Junta de Directores del Conep, resaltó la credibilidad y el fortalecimiento institucional alcanzados por el TC a lo largo de los años.