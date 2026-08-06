Valdez Albizu plantea mayor cooperación con MasterCard frente a la ciberdelincuencia

Al centro, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres y el gerente, Ervin Novas Bello junto a demás miembros del BCRD y la delegación de MasterCard, encabezada por Andrea Scerch. ( FUENTE EXTERNA )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, mostró su interés por que firmas como MasterCard ofrezcan a los dominicanos todas las medidas posibles para enfrentar los fraudes y la ciberdelincuencia, algo en lo que, según afirmó, la entidad monetaria viene trabajando desde hace tiempo.

El gobernador recibió una delegación de esa empresa, encabezada por Andrea Scerch, presidente de la firma para Latinoamérica y Caribe, quien dijo que MasterCard celebra las iniciativas del BCRD por incrementar la tecnología y mejorar la inclusión financiera, comprometiéndose a otorgar seguridad y confianza en la prevención del fraude a los clientes de la nación.

Expresó el firme compromiso de la entidad por contribuir a la digitalización de la economía dominicana, con plena disposición a ser parte activa de las iniciativas del BCRD.

Innovaciones del Banco Central

Valdez Albizu expresó que actualmente se está trabajando en una plataforma tecnológica que pondrá a disposición de los dominicanos un moderno sistema de gestión de pagos instantáneos que operará 24 horas y siete días a la semana y que cambiará por completo la forma de hacer y recibir pagos en el país.

El gobernador puntualizó que se está implementando la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera con el objetivo de promover el acceso a los servicios financieros por parte de un segmento importante de la población.

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Agregó que las tarjetas desempeñan un rol importante en el pago de bienes y servicios de la economía, por ser medios de amplia aceptación y facilidad de uso.

Manifestó que promover los pagos electrónicos y la inclusión financiera en el país constituyen prioridades de política pública para el Banco Central, por lo que, se han realizado diferentes acciones como la implementación de un sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) y la actualización continua de la normativa sobre sistemas de pagos.

El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres; el gerente, Ervin Novas Bello; el subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera, Joel Tejeda Comprés y el asesor de la Gobernación, Julio Andújar Scheker.

Además, el director del Departamento de Sistema de Pagos, Ángel González Tejada; y el director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado.

La delegación de MasterCard se completó con Silvana Hernández, presidenta divisional North LAC; Tomás Alonso, country manager; Alejandra Chavarría, gerente de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas; y Sovieski Naut, gerente del sector público.

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