El Itbis crece 17.1 % y sigue liderando el aumento de las recaudaciones de la DGII

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que durante julio de 2026 recaudó 81,475.1 millones de pesos, lo que representa un incremento interanual de 6.5 %, equivalente a 5,007.2 millones de pesos adicionales respecto al mismo mes de 2025.

A través de un comunicado, la entidad indicó que entre enero y julio de 2026 recaudó 596,864.7 millones de pesos. En comparación con el mismo período de 2025, las recaudaciones muestran un crecimiento interanual de 8.8 %, equivalente a 48,214.7 millones de pesos adicionales.

Durante julio, la DGII aportó el 69.5 % de los ingresos tributarios del Estado.

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ITBIS e ISR encabezaron el crecimiento

El Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) fue el tributo con mayor incidencia en el crecimiento de las recaudaciones, al generar 20,123.7 millones de pesos, para un incremento interanual de 17.1 %, equivalente a 2,934.5 millones de pesos adicionales respecto a julio de 2025.

Este desempeño respondió al aumento de 19.1 % en las ventas totales y de 10.4 % en las ventas gravadas, impulsadas principalmente por los sectores de comercio, vehículos y servicios.

El Impuesto sobre la Renta (ISR) de las Personas Físicas aportó 10,910.6 millones de pesos, con un crecimiento de 18.7 %, equivalente a 1,720 millones de pesos más que en julio del año pasado. Este comportamiento estuvo explicado por el incremento tanto en la cantidad de asalariados gravados como en el monto de las retenciones.

En tanto, los impuestos selectivos a los combustibles recaudaron 9,238.4 millones de pesos, con un crecimiento interanual de 4.1 %, equivalente a 366.3 millones de pesos adicionales.

Asimismo, el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y el Impuesto sobre los Activos alcanzaron una recaudación de 14,410.4 millones de pesos, mientras que los gravámenes del sector minero aportaron 6,402.3 millones de pesos.

Las demás figuras tributarias contribuyeron en conjunto con 20,389.7 millones de pesos, completando el total recaudado por la DGII durante julio de 2026.

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