El Premio Nobel Michael Kremer resalta potencial de RD para innovar en políticas públicas
Kremer presentó avances en investigaciones educativas que buscan mejorar la calidad en las aulas dominicanas
El economista estadounidense Michael Kremer, ganador del Premio Nobel de Economía 2019, destacó el potencial de República Dominicana para desarrollar y escalar políticas públicas basadas en evidencia, durante un encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).
La actividad, realizada a través del Comité de Economía y Mercado de Capitales de Amchamdr, permitió a Kremer compartir experiencias sobre el diseño y la implementación de políticas públicas sustentadas en evidencia, así como presentar los avances de las investigaciones que desarrolla en el país.
Durante la sesión, el economista abordó los proyectos que su equipo desarrolla junto al Ministerio de Educación para evaluar el impacto de programas destinados a mejorar la calidad educativa.
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Investigaciones educativas
Entre las iniciativas presentó los resultados de una investigación sobre el programa gubernamental "Aprender es Divertido", que evidenció mejoras en el aprendizaje de matemáticas y lengua española mediante campamentos intensivos de nivelación.
También informó sobre investigaciones que se encuentran en curso para evaluar el impacto de la robótica educativa en centros escolares del país.
Kremer resaltó que estas iniciativas muestran la disposición de República Dominicana para someter sus políticas públicas a procesos rigurosos de evaluación y generar evidencia que permita maximizar su impacto.
Asimismo, consideró que este tipo de investigaciones puede contribuir a identificar y escalar innovaciones con potencial para beneficiar a un mayor número de personas, tanto en el país como en la región.
Al dar la bienvenida al economista, el vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, William Malamud, destacó el aporte de Kremer a la forma en que gobiernos, instituciones y empresas abordan el desarrollo económico, el capital humano y las políticas públicas.
Asimismo, señaló que para un país como la República Dominicana, que se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el crecimiento de los flujos de inversión y una mayor integración en las cadenas de valor regionales, estas lecciones resultan especialmente pertinentes.
Colaboración y desarrollo
El encuentro también permitió intercambiar ideas sobre la importancia de fortalecer la formulación de políticas públicas mediante la medición de resultados y la innovación, así como sobre el papel de la colaboración entre el sector público, la academia y el sector privado para impulsar el desarrollo sostenible.
Amchamdr indicó que este tipo de espacios forma parte de su compromiso de promover el diálogo sobre asuntos estratégicos para el desarrollo económico y social del país y acercar a sus miembros y otros actores relevantes a líderes internacionales