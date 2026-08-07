El Premio Nobel Michael Kremer resalta potencial de RD para innovar en políticas públicas

El encuentro, organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamrd), contó con la participación del Premio Nobel de Economía 2019, Michael Kremer. ( CEDIDA POR AMCHAMRD. )

El economista estadounidense Michael Kremer, ganador del Premio Nobel de Economía 2019, destacó el potencial de República Dominicana para desarrollar y escalar políticas públicas basadas en evidencia, durante un encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

La actividad, realizada a través del Comité de Economía y Mercado de Capitales de Amchamdr, permitió a Kremer compartir experiencias sobre el diseño y la implementación de políticas públicas sustentadas en evidencia, así como presentar los avances de las investigaciones que desarrolla en el país.

Durante la sesión, el economista abordó los proyectos que su equipo desarrolla junto al Ministerio de Educación para evaluar el impacto de programas destinados a mejorar la calidad educativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-31431-pm-aec2a232.jpeg Encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). (AMCHAMDR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-31432-pm-eb03c9cc.jpeg Encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). (AMCHAMDR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-31434-pm-3b5d73e8.jpeg Encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). (AMCHAMDR) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-31434-pm-1-441c904b.jpeg Encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). (AMCHAMDR) ‹ >

Te puede interesar El Premio Nobel Kremer llama a los países a invertir de manera "constante" en la educación

Investigaciones educativas

Entre las iniciativas presentó los resultados de una investigación sobre el programa gubernamental "Aprender es Divertido", que evidenció mejoras en el aprendizaje de matemáticas y lengua española mediante campamentos intensivos de nivelación.

También informó sobre investigaciones que se encuentran en curso para evaluar el impacto de la robótica educativa en centros escolares del país.

Kremer resaltó que estas iniciativas muestran la disposición de República Dominicana para someter sus políticas públicas a procesos rigurosos de evaluación y generar evidencia que permita maximizar su impacto.

Asimismo, consideró que este tipo de investigaciones puede contribuir a identificar y escalar innovaciones con potencial para beneficiar a un mayor número de personas, tanto en el país como en la región.

Al dar la bienvenida al economista, el vicepresidente ejecutivo de Amchamdr, William Malamud, destacó el aporte de Kremer a la forma en que gobiernos, instituciones y empresas abordan el desarrollo económico, el capital humano y las políticas públicas.

"Nos honra profundamente contar hoy con la presencia de un economista galardonado con el Premio Nobel, cuya labor ha contribuido a transformar la manera en que gobiernos, instituciones y empresas conciben el desarrollo económico, el capital humano y las políticas públicas. Sus investigaciones nos recuerdan que el éxito económico sostenible depende, en última instancia, de las personas: de su educación, sus capacidades, su salud y su posibilidad de contribuir productivamente en una economía global cada vez más competitiva. También nos enseñan la importancia de poner a prueba las ideas, medir los resultados y concentrarnos en aquello que verdaderamente funciona." William Malamud Vicepresidente ejecutivo de Amchamdr. “

Asimismo, señaló que para un país como la República Dominicana, que se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el crecimiento de los flujos de inversión y una mayor integración en las cadenas de valor regionales, estas lecciones resultan especialmente pertinentes.

Colaboración y desarrollo

El encuentro también permitió intercambiar ideas sobre la importancia de fortalecer la formulación de políticas públicas mediante la medición de resultados y la innovación, así como sobre el papel de la colaboración entre el sector público, la academia y el sector privado para impulsar el desarrollo sostenible.

Amchamdr indicó que este tipo de espacios forma parte de su compromiso de promover el diálogo sobre asuntos estratégicos para el desarrollo económico y social del país y acercar a sus miembros y otros actores relevantes a líderes internacionales