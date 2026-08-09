La Cámara Santo Domingo anuncia la séptima edición de HUB 2026

Lucile Houellemont anunció la agenda de la séptima edición de HUB 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La Cámara Santo Domingo adelantó la agenda de la séptima edición de HUB 2026, la mayor plataforma de negocios multisectoriales de la República Dominicana, que este año servirá como escenario para conectar a los empresarios con compradores internacionales y para difundir conocimientos sobre alta tecnología en los negocios.

El evento, organizado en conjunto con ProDominicana, se realizará los días 9 y 10 de septiembre en el Hotel El Embajador.

El acto de apertura estará encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, y tendrá una conferencia magistral a cargo de Paula Bellizia, vicepresidenta para América Latina de Amazon Web Services (AWS) y destacada ejecutiva con más de tres décadas de experiencia en la industria tecnológica global.

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, informó que la agenda de HUB 2026 priorizará la formación mediante encuentros de capacitación estratégicos, con el objetivo de impulsar la inserción de los negocios locales en el mercado global.

Esta edición contará con el seminario especializado "Amazon para exportadores: cómo vender en Amazon desde República Dominicana" en el que mipymes exportadoras conocerán las oportunidades, requisitos y estrategias necesarias para comercializar productos de forma exitosa en el gigantesco marketplace de Amazon.

Asimismo, se realizará el taller "Expórtalo: impulsando la internacionalización de las mipymes", presentado por la firma Rannik, en el que se darán a conocer las herramientas prácticas y los beneficios de la iniciativa "Expórtalo", diseñada para facilitar el acceso logístico y comercial de las empresas dominicanas a nuevos mercados.

En el segundo día de HUB 2026 tendrá lugar el cierre de la primera entrega del programa Local to Global, con el que la Cámara Santo Domingo y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) buscan impulsar la internacionalización de empresas de servicios modernos y el aumento de sus exportaciones.

Rondas de negocios y exhibición comercial

Houellemont afirmó que en HUB se realizará una ronda de negocios internacional, organizada junto al Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana), con más de 150 compradores de más de 25 países de Europa, Latinoamérica y Norteamérica y exportadores locales expandan sus mercados.

"En la Cámara Santo Domingo facilitamos el hacer negocios, y en el marco de esta misión organizamos el HUB para incentivar el intercambio comercial entre empresas internacionales y las locales, sean grandes o pymes", expresó Houellemont.

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Exhibiciones y actividades de socialización

Asimismo, en el HUB se realizará una exhibición comercial que contará con atractivos espacios destinados a mostrar productos, servicios y promover negocios, que estará abierta al público de manera gratuita los días 9 y 10 de septiembre en el salón Gran Embajador del Hotel El Embajador.

En HUB también se llevarán a cabo actividades de socialización para que socios, empresarios aliados y visitantes internacionales disfruten de aspectos característicos de la cultura dominicana en un ambiente de networking.

Sobre HUB Cámara Santo Domingo

HUB Cámara Santo Domingo es el principal evento de esta naturaleza en el país, consolidado como una plataforma bienal que ha celebrado exitosas ediciones en 2015, 2017, 2018, 2022 y 2024.

HUB es organizado por la Cámara Santo Domingo y ProDominicana y cuenta con el copatrocinio del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Banreservas y el Grupo Punta Cana.

Entre los patrocinadores están Inicia, Rannik, Arajet, Grupo Dominican Watchman, BHD, Banco Popular Dominicano, Café Santo Domingo, C-Ven, Feria Beauty Istanbul, Universal, Grupo SID.

Asimismo, de Altice, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Santo Domingo, la Corte de Arbitraje de Santo Domingo, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) Digifirma, Domicen, Excel, Fedocámaras, United Capital, Grupo Bocel, Pack-It y Shell Lubricantes.

Participan como media partners Diario Libre y La X 102 FM.

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