Las remesas aumentan 6.4 % a julio y alcanzan los US$7,316.4 millones en siete meses

En los primeros siete meses del 2026, las remesas hacia la República Dominicana ascendieron a 7,316.4 millones, para un aumento de 442.0 millones de dólares, 6.4 % más respecto a enero-julio del 2025 a pesar de las presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente, destacó hoy el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De manera particular, durante julio ingresaron 1,097.1 millones, cantidad que excede en 49.3 millones de dólares la cifra reportada en el mismo mes del 2025. Este desempeño equivale a una expansión interanual del 4.7 %, sosteniendo así la tendencia al alza observada a lo largo del año.

"Este crecimiento en julio ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares", puntualizó la entidad monetaria en una nota de prensa.

La institución destaca que esta dinámica obedece, principalmente, a las transferencias efectuadas por los dominicanos radicados en Estados Unidos, nación de donde provino el 81.4 % de los recursos formales captados en julio, con un valor de 814.7 millones de dólares.

Influencia de la economía estadounidense

Este escenario guarda estrecha relación con la evolución de la economía norteamericana.

Específicamente, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) se situó en 54.1 durante julio, evidenciando la continua expansión del sector servicios, área que agrupa una considerable proporción de la mano de obra dominicana en ese territorio.

Asimismo, la tasa de desempleo general en los Estados Unidos se situó en 4.1 % en julio de 2026, inferior al 4.2 % registrado en junio 2026, a pesar de la pérdida de 23,000 puestos de trabajo durante el periodo.

Destinos emisores

El BCRD resaltó la captación de remesas mediante canales formales provenientes de otros países durante julio.

En ese sentido, España reportó transferencias por valor de 65.9 millones de dólares, cifra que representa el 6.6 % del volumen total. Esto la afianza como la segunda mayor plaza emisora, en correspondencia con el tamaño de la comunidad dominicana radicada en esa nación.

A continuación, se ubicaron Italia, aportando un 1.4 %, y tanto Haití como Suiza, con una cuota del 1.2 % cada uno. Los flujos restantes se diversificaron entre emisores como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

Por provincias

En cuanto a la distribución geográfica de las remesas, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió el 50.4 % del flujo ingresado en julio, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con participaciones del 9.5 % y el 6.8 %, respectivamente.

Estas cifras evidencian que las zonas metropolitanas del país concentraron más de dos tercios (66.7 %) del total de los recursos percibidos durante dicho mes.

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de julio de 2026, la moneda nacional se apreció 8.0 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2025.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de julio se ubicaron en 15,253.0 millones de dólares, representando un 10.8 % del PIB y cubriendo unos 5.5 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

Las más recientes perspectivas del BCRD para el sector externo contemplan que persista la evolución positiva en la captación de divisas durante 2026.

En ese sentido, se proyecta que los ingresos por turismo superen los 11,900 millones de dólares, mientras que las remesas se ubicarían por encima de los 12,200 millones de dólares.

Asimismo, las exportaciones totales se estiman en torno a los 17,300 millones de dólares y la inversión extranjera directa (IED) sobrepasaría los 5,300 millones. El dinamismo de estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (aproximadamente 3,200 millones de dólares), permitiría alcanzar un total de ingresos de divisas superior a los 50,200 millones de dólares al cierre de 2026.