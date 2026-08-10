AES Dominicana capta US$500 millones en la mayor emisión de bonos corporativos desde 2012

AES Dominicana fortaleció su estructura financiera con una colocación internacional de 500 millones de dólares, recursos que permitirán refinanciar las operaciones de AES en República Dominicana y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.

La operación, que constituye la mayor emisión de bonos corporativos realizada por una empresa dominicana desde 2012, fue colocada a siete años con una tasa de 7.75 % fortaleciendo la estructura de capital del grupo.

La colocación en los mercados internacionales es una muestra de la confianza de los inversionistas en la solidez técnica y operativa de los activos de AES en República Dominicana, lo que permitió concretar la colocación en un entorno internacional altamente competitivo.

La emisión recibió más de 115 órdenes de inversionistas institucionales de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica, lo que generó una demanda superior a 1,500 millones de dólares, equivalente a tres veces el monto emitido.

Confianza en las inversiones

"Esta emisión refleja la confianza que los mercados internacionales y los inversionistas mantienen en AES Dominicana, en el impulso económico de República Dominicana como economía líder en crecimiento en América Latina, así como en el fortalecimiento institucional del país para generar confianza a la inversión local y extranjera", puntualizó la compañía en una nota de prensa.

El presidente de AES Dominicana, Edwin de los Santos, consideró que la ronda de negocios (roadshow) junto a los inversores reflejó la importancia de la operación de los activos de generación de la empresa para impulsar el desarrollo económico del país, labor que ha apoyado por cerca de tres décadas.

De igual manera, resaltó la importancia de la terminal de importación de gas natural de la empresa. "Brinda soluciones a múltiples clientes, y cuenta con capacidad suficiente para continuar creciendo la matriz de generación que demanda la República Dominicana" expresó.

De su lado, el director ejecutivo de finanzas (CFO, siglas en inglés), Martín Navarro, indicó que el respaldo de los inversionistas locales y regionales fue un elemento clave "del éxito de la emisión".

Emisiones a lo largo del tiempo

AES Dominicana cuenta con más de dos décadas de experiencia en los mercados internacionales de capital y figura entre los primeros emisores corporativos dominicanos en acceder de manera sostenida a dichos mercados.

Desde 2005, el grupo ha estructurado emisiones por más de 1,000 millones de dólares, incluidas la colocación internacional de 370 millones en 2016 y la emisión de 300 millones de dólares en 2024, cuya demanda superó en 4.3 veces el monto ofertado.

La nueva colocación de 500 millones de dólares reafirma esta trayectoria y posiciona a AES Dominicana como el emisor corporativo dominicano con la mayor presencia histórica en los mercados globales de deuda hasta el momento.