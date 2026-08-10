El Gobierno pensiona a 2,500 personas con RD$6,000 mensuales

El pago de las pensiones solidarias será ejecutado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), dependencia del Ministerio de Hacienda. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA )

El Gobierno dominicano otorgó pensiones solidarias a 2,500 personas por vejez y discapacidad, quienes pasarán a recibir 6,000 pesos mensuales, monto equivalente al 60 % del salario mínimo del sector público.

Mientras que mediante el Decreto 428-26, el Poder Ejecutivo dispuso un aumento de las pensiones de 53 servidores del sector salud.

Los ciudadanos pueden verificar quiénes figuran entre los beneficiarios de las pensiones otorgadas mediante el Decreto 499-26 a través del portal oficial del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), en www.conadis.gob.do, donde está disponible la información correspondiente.

Acceso y requisitos

El pago de las pensiones solidarias será realizado con cargo al fondo denominado Pensiones Solidarias, ejecutado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), dependencia del Ministerio de Hacienda.

En el caso de las personas con discapacidad, el Conadis gestiona las solicitudes de quienes cumplen con los criterios establecidos para acceder al beneficio.

Entre los requisitos se encuentra contar con el Certificado de Discapacidad, documento emitido por la institución que acredita oficialmente esta condición y permite acceder a distintos programas y beneficios estatales.

El presidente honorífico del Conadis, Benny Metz, valoró la medida y afirmó que las pensiones evidencian el compromiso del Gobierno con la inclusión y la protección social.

"Estas pensiones reflejan la voluntad del Gobierno de continuar construyendo un país más inclusivo, donde las personas con discapacidad tengan mayores oportunidades y reciban el respaldo que necesitan para vivir con dignidad", manifestó Metz.

El funcionario exhortó a las personas que aún no cuentan con el Certificado de Discapacidad a iniciar el proceso correspondiente ante el Conadis para poder acceder a este y otros beneficios ofrecidos por el Estado.

De su lado, el director ejecutivo del Conadis, Alexis Alcántara, destacó que las pensiones representan un respaldo para las personas con discapacidad y sus familias, particularmente para aquellas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.