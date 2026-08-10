Suben las tasas de los préstamos a julio en RD, una tendencia que podría seguir al final del año

Las tasas promedio para los préstamos bancarios se han encarecido poco a poco en lo que va de este año, en medio de una inflación que ha motivado a la restricción del dinero que circula dentro de la economía y de una política monetaria cuyo efecto ha tardado en trasladarse a las entidades de intermediación financiera, según estiman economistas consultados.

En los últimos siete meses, la tasa ponderada de la banca múltiple –que ofrece una lectura rápida del comportamiento de los créditos en el mercado financiero– pasó de una media de 13.59 % en enero a 13.79 % en julio, para un incremento acumulado de 0.20 puntos porcentuales, de acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Este aumento se dio principalmente en los préstamos de consumo y personales, cuya tasa se situó en 18.60 % promedio en julio, 0.09 puntos porcentuales más que en junio (18.51 %) y hasta 2.37 puntos porcentuales por encima del 16.23 % en el que se encontraba en el primer mes del año.

Las tasas destinadas al sector comercial repuntaron más en el corto plazo, ubicándose en 12.65 %, para una subida de hasta 0.13 puntos porcentuales respecto al 12.52 % de junio, pero todavía 0.03 puntos porcentuales por debajo del 12.68 % al que promedió al iniciar el año.

Las únicas tasas que bajaron fueron las hipotecarias, con 11.71 % promedio en julio, 0.19 puntos porcentuales menos que la media de 11.90 % del mes anterior y un descenso de 0.22 puntos porcentuales respecto a enero.

Menor liquidez

¿Por qué las tasas para los créditos siguen in crescendo, si la tasa de referencia del Banco Central ha ido disminuyendo y se ha mantenido en un 5.25 % anual desde noviembre del 2025?

Para el economista Juan Ariel Jiménez, este comportamiento es consistente con el aumento de la tasa de inflación a lo largo del año, lo que ha hecho que la entidad monetaria restrinja la cantidad de dinero disponible en la economía para mantener el control sobre el tipo de cambio.

"El BCRD hace una cosa con la tasa de referencia, y otra cosa con los agregados monetarios; si se reduce la liquidez, aunque mantengan las tasas de referencia, por supuesto que la banca subirá la tasa pasiva y activa", observó.

Jiménez lo calificó como "normal" dentro del contexto actual e indicó que su tendencia a lo largo del año dependerá mucho de lo que haga Estados Unidos en su política monetaria, una que el país tiende a seguir "para proteger el diferencial de tasa de interés y con ello, proteger el tipo de cambio".

Transmisión en la política monetaria

Sin embargo, Rafael Espinal ofrece una lectura distinta. Para el economista, persiste "cierta volatilidad en el mercado de la banca múltiple, generado por un traspaso lento de la tasa de política monetaria a la tasa de la banca múltiple", un fenómeno que se ha dado desde hace varios años, después de la pandemia.

Indicó que, tanto la banca como el propio Gobierno (a través del Banco Central y el Ministerio de Hacienda), han emitido bonos con tasas elevadas.

"El propio Gobierno, al emitir bonos para activar el mercado con altas tasas, genera una situación de descontrol o falta de homogeneidad en las tasas", señaló, sin dejar de destacar que las tasas a las que la banca presta son de mayor riesgo y, por lo tanto, las mantendrá elevadas.

Al igual que Jiménez, coincide en que la tasa de política monetaria local se mantendrá en el mismo nivel si la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sigue con su tasa de referencia sin variaciones.

Mayor garantía Espinal indicó que es esperable que las tasas para los préstamos hipotecarios sean menores (e incluso tiendan a bajar, como ha pasado en este año), al tratarse de tasas que ofrecen a la banca una mayor garantía.