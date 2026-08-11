Auditorías a Agricultura señalan falta de transparencia presupuestaria entre 2020 y 2024

Pagos y contrataciones sin ningún tipo de soporte, deudas vencidas y financiamientos de vehículos a empleados sin descuentos a sus nóminas: estas son apenas tres de las 56 inobservancias señaladas en dos auditorías internas al Ministerio de Agricultura entre septiembre del 2020 y diciembre del 2024, durante la gestión de Limber Cruz.

Desde la falta de controles internos de las cajas chicas hasta ingresos extrapresupuestarios que nunca llegaron a la cuenta única del Tesoro, los dos informes realizados por la Contraloría General de la República (a los que Diario Libre tuvo acceso) señalan incumplimientos a la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno en el citado período.

Los hallazgos apuntan a miles de millones de pesos subutilizados y, en algunos casos, ejecutados sin la debida documentación o justificación para ello, en uno de los ministerios que más recursos maneja del Estado dominicano con un presupuesto vigente que ascendió a 118,459 millones entre el año 2020 y el 2024.

Pagos sin soporte

En el 2024, los pagos ejecutados por Agricultura ascendieron a 7,514.5 millones de pesos. Sin embargo, la información extraída de Citrix (utilizado por la Contraloría para conectar a las instituciones públicas con el Sistema Unificado de Gestión de Pagos) detalla solo 4,339.5 millones de pesos.

Esto deja un monto de 3,174.9 millones de pesos pagados "que no se encuentra debidamente soportado ni explicado por la institución", evidenciando que los valores reflejados en los registros internos no se corresponden con la totalidad de los pagos ejecutados en el sistema presupuestario.

De acuerdo a la Contraloría en su informe, existe el riesgo de información financiera poco confiable que pudo haber afectado la toma de decisiones de la administración, así como pagos "no conciliados, duplicados o no identificados", sin adecuada trazabilidad.

Los pagos mostraban debilidades desde antes: entre septiembre del 2020 y diciembre de 2023 se realizaron 57 desembolsos vía cheques y transferencias bancarias que totalizaron 96.0 millones de pesos con ausencia de soportes como cotizaciones, facturas, actas de adjudicación o certificados de apropiación presupuestaria. A esto se suman 219.8 millones de pagos a terceros, efectuados sin revisión de la unidad de auditoría interna de la Contraloría.

Igual los contratos

Durante el 2024, el Ministerio de Agricultura ejecutó 380 procesos de compras y contrataciones que ascendieron a 978.3 millones de pesos.

La Contraloría analizó 77 de estos expedientes como muestra, y encontró que el 92.8 % de ellos carecían de la documentación necesaria que "permitiera evidenciar, de manera suficiente y adecuada, el cumplimiento de los procedimientos establecidos para este tipo de procesos".

Según el informe, esto supone "un riesgo alto de incumplimiento normativo y financiero", además de un riesgo reputacional e institucional.

Deudas vencidas

Para el 2024, Agricultura mantenía un saldo de cuentas por pagar ascendente a 609.8 millones de pesos, de los cuales 49.8 millones habían sido contraídos en el año 2022, 65.1 millones en el año 2023 y 183.7 millones de pesos en ese mismo año, con antigüedad entre 120 y 365 días.

Esto no solo implica que la institución está acumulando intereses, sino que existe el riesgo de que se queden proveedores sin registrar y luego no se tenga constancia de que se le entregaron las facturas.

En esa auditoría, la Contraloría recomendó depurar los saldos mayores a 120 días y establecer medidas para el pago de las deudas contraídas con los proveedores, además de realizar ajustes contables para asegurar la razonabilidad y consistencia de la información financiera.

Financiamiento de vehículos

Agricultura también otorgó préstamos para financiar vehículos por un monto de 100.6 millones de pesos en 2024. Como parte de la revisión, la Contraloría observó un pago de 2.9 millones de pesos. Sin embargo, al verificar las nóminas de los empleados, no se evidenció la aplicación del descuento para la recuperación de lo prestado.

Otras inconsistencias Las dos auditorías analizadas por este medio reflejan otras inconsistencias en el uso del presupuesto y el manejo a la información financiera entre septiembre del 2023 y diciembre del 2024: Estados financieros no elaborados entre septiembre del 2020 y diciembre de 2023

Propiedades y vehículos no registrados ante la DGII

Falta de controles internos de los fondos reponibles

Falta de controles internos de la caja chica

Ausencia de conciliaciones bancarias

Diferencia entre balance en libro y balance según conciliaciones bancarias

Inventarios fuera de las fechas establecidas

Expedientes de empleados incompletos, no identificados o servidores públicos en varias nóminas estatales

Asignación de combustible por encima del límite establecido

Diferencia entre plan anual de compras y plan operativo anual

Falta de un reporte de inventarios de activos fijos y bienes de consumo a la llegada de la nueva institución

Lo que no se usó

Desde el 01 de septiembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2023, el Ministerio de Agricultura recibió una asignación presupuestaria por un monto ascendente a 97,249 millones de pesos, de los cuales terminó devengando 93,383.2 millones, alrededor del 96.02 %.

Del restante, hay 3,999.0 millones de pesos que no se llegaron a ejecutar. Esto incluye 2,694.9 millones que se quedaron por programar según el presupuesto y 1,304.1 millones no consumidos, lo que fue calificado por la Contraloría como una deficiencia en la programación y ejecución presupuestaria.

Este escenario también ocurrió en el 2024, en el que el presupuesto vigente ascendió a 21,210.2 millones de pesos, y se identificó que 265.8 millones de pesos (el 1 % en este año) fue subutilizado.

Esto no solo incumple el artículo 25 de la Ley 10-07 del Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República, sino que habla de partidas que pudieron haberse ejecutado sin contar con las apropiaciones correspondientes, partidas ejecutadas no contempladas en el presupuesto, o bien, una ejecución en desacuerdo con los planes operativos y el plan de compras y contrataciones de la institución.

Como agravante, la información presupuestaria que Agricultura publicaba en su portal de transparencia no coincidía con lo que realmente había recibido.

Al cierre del 2023, el presupuesto de la entidad ascendía a 100,145.2 millones de pesos desde el 2020, pero en su portal institucional informaban que era de 91,128.5 millones, tratándose de 9,016,6 millones de pesos menos.

Ingresos extrapresupuestarios

Entre septiembre del 2020 y diciembre del 2023, Agricultura realizó depósitos de 1,253.9 millones de pesos provenientes de ventas de permisos de importación, servicios de registros de variedad, ingresos por servicios de marcas, ventas de productos agropecuarios, venta de semillas y otros ingresos.

Las normas de Contraloría establecen que todo ingreso extrapresupuestario generado por las instituciones públicas debe ser depositado en la Cuenta Única del Tesoro Nacional (CUT) el mismo día o antes de las 12:00 meridiano del día siguiente.

Sin embargo, la institución transfirió directamente 1,247.5 millones de pesos al Fondo de Fomento Agropecuario (663.8 millones de pesos), a la Oficina de Registro de Variedades Vegetales (1.3 millones de pesos) y al programa de Apoyo a la Producción (588.7 millones), transfiriendo únicamente 6.4 millones de pesos al CUT.

"La falta de depósitos en la Cuenta Única del Tesoro limita la trazabilidad y control de los recursos, lo que puede facilitar desvíos o usos no autorizados de los fondos", se destaca en la auditoría, que agrega que también existe el riesgo de cuentas bancarias colectoras cuyos balances no sean transferidos a la Tesorería Nacional.

Diario Libre intentó contactar al pasado ministro de Agricultura, Limber Cruz, para preguntarle sobre los resultados arrojados por estas auditorías, pero Cruz no había respondido al cierre de esta entrega informativa.