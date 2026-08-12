El crédito privado suma más de RD$800 millones y aumenta un 9.1 % al cierre de junio del 2026
Los depósitos del público pasaron de 9.2 % en diciembre de 2025 a 14.9 % a junio del 2026
El crédito al sector privado registró un crecimiento interanual de 9.1 % al cierre de junio del 2026, afirmó este miércoles la Dirección de Estudios Económicos y Bancarios de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).
Informó que esto refleja una aceleración con respecto al crecimiento acumulado de 7.4 % registrado en diciembre de 2025, además que la cartera de crédito representa una inyección adicional de más de 80,000 millones de pesos entre enero y junio de 2026, equivalentes al 1.0 % del producto interno bruto (PIB).
Resaltó que el Banco Central proyecta que el crédito al sector privado en moneda nacional continuará acelerándose gradualmente hasta alcanzar un crecimiento de 10.5 % al cierre de este año, lo que elevaría la expansión del financiamiento a 149,818 millones de pesos, equivalentes al 1.9 % del PIB.
"Esa mayor dinámica se ha concentrado principalmente en los segmentos comercial e hipotecario, lo que evidencia que la asignación de recursos continúa respaldando las actividades que lideran la expansión de la economía, como la construcción, el turismo, el transporte y la inversión privada", indicó la ABA.
Depósitos del público e indicadores prudenciales
El análisis destaca que los depósitos del público pasaron de 9.2 % en diciembre de 2025 a 14.9 % en junio de este año. Durante el primer semestre del 2026 la base de depósitos disponible para las entidades de intermediación financiera aumentó en 257,124 millones de pesos, equivalentes al 3.3 % del PIB.
Al referirse a los principales indicadores prudenciales, precisó que las estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SB) muestran que el sistema mantiene un coeficiente de activos líquidos superior al 40 %; un índice de morosidad por debajo de 2.0 % y una cobertura de cartera vencida cercana al 180 %.
Le sigue un índice de solvencia de 17.3 %, superior al requerimiento regulatorio de 10 %; niveles de rentabilidad sobre activos (2.4 %) y patrimonio (20.3 %) que continúan entre los más elevados de América Latina, donde los promedios regionales se sitúan en 2.0 % y 14.3 %, respectivamente.
El análisis precisó que la economía dominicana registró un crecimiento de 4.5 % durante el primer semestre de 2026 y que el Banco Central proyecta una expansión cercana al 4.0 % para el cierre del año. "De concretarse esta proyección, representaría una recuperación frente al crecimiento de 2.1 % observado en 2025 y mantendría al país por encima del promedio estimado para América Latina, de alrededor de 2.0 %", agregó.