Deuda pública del llega a US$83,797.9 millones en junio del año 2026

El aumento de la deuda eleva la presión sobre las finanzas públicas. ( SHUTTERSTOCK )

A final de junio del 2026, la deuda pública consolidada alcanzó los 83,797.9 millones de dólares. Esta se compone de la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), con un monto de 67,370.7 millones de dólares, equivalente al 80.4 % del total, y de la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que ascendió a 16,427.2 millones de dólares, correspondiente al 19.6 % restante. El monto total incluye la deuda intergubernamental del BCRD.

En relación con el producto interno bruto (PIB), la deuda del SPNF equivale al 47.9 %, mientras que la deuda del BCRD representa el 11.7 %. En conjunto, la deuda pública consolidada alcanza el 59.5 % del PIB.

En perspectiva, hace 10 años la deuda pública consolidada ascendía a 40,415.9 millones de dólares y representaba un 53.2 % del PIB. Desde entonces, la deuda ha aumentado 43,382.0 millones de dólares, esto implica un aumento de 6.4 puntos porcentuales de la deuda con respecto al PIB.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/13/artboard-1-100-42bf5619.jpg

Aunque la deuda como proporción del PIB sea uno de los indicadores más utilizados para evaluar la sostenibilidad fiscal, este es insuficiente como evaluador del impacto sobre finanzas públicas. Con tal de compensar la insuficiencia, podemos observar el peso del pago de intereses sobre los ingresos tributarios, que en el presupuesto inicial del 2026 equivale al 26.2 % de los ingresos por impuestos; proporción que podría cambiar con el presupuesto reformulado, pero del cual aún no se disponen estos datos.

El crecimiento sostenido de la deuda incrementa los recursos que deben destinarse al pago de intereses. En este contexto, contener el endeudamiento requiere avanzar hacia una mayor disciplina fiscal y un mayor control del gasto público, en lugar de trasladar de manera recurrente el costo de los desequilibrios fiscales a los contribuyentes mediante mayores cargas tributarias.

____

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).