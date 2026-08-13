RD entre países de AL con mayor proporción de empleados públicos

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, en el 2025 la República Dominicana se posicionó como el quinto país de América Latina con mayor proporción de empleados públicos respecto al total de ocupados, con un 14.2 %.

Los datos más recientes del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), correspondientes al primer trimestre del 2026, sitúan esta proporción en 14.4 %. Al considerar únicamente a los trabajadores formales, el 29.1 % correspondía a empleados del Estado.

En la comparación regional, solo Panamá (16.4 %), Argentina (15.8 %), Uruguay (15.4 %) y Costa Rica (14.8 %) registraron una proporción superior. La República Dominicana se ubicó 4.0 puntos porcentuales por encima del promedio de América Latina, del 10.2 %.

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Argentina, segundo país de la comparación, registraba en el 2023 la mayor proporción de empleados públicos de la región, con un 18.1 %. A finales de ese año inició un proceso de reestructuración del Estado dirigido a reducir el gasto y eliminar ineficiencias. Según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, hasta junio del 2026 se habían eliminado 71,711 puestos públicos, equivalentes al 14.3 % del personal, con un ahorro anual estimado de 2,795 millones de dólares.

En la República Dominicana, los datos de la Sisalril muestran que en junio del 2026 la cantidad de empleados públicos alcanzó un máximo de 782,548 empleados. Esta cifra representa un incremento del 34.9 % en los últimos diez años, ya que en junio del 2017 la cifra ascendía a 580,302 empleados.

Este crecimiento tiene implicaciones sobre las finanzas públicas y los contribuyentes que las sostienen. Para el 2026, el presupuesto contempla que las remuneraciones de empleados públicos representen el 23.2 % del gasto total y el 4.3 % del PIB. b

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).