Lecciones de Sturzenegger y Velasco para República Dominicana

El ministro argentino Federico Sturzenegger (i); el ministro de Hacienda y Economía de República Dominicana, Magín Díaz (c); y el ministro de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón (d), participan en el panel "Perspectivas económicas de Latinoamérica y el Caribe", durante el Foro Meta RD 2036, el pasado 5 de agosto de 2026. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El pasado cinco de agosto, en el país se produjo un evento con buen nivel de expositores económicos. La actividad fue parte de la iniciativa Meta RD 2036, un plan oficial que pretende lograr que el producto interno bruto (PIB) del país se duplique para el año 2036.

Desde el punto de vista de políticas públicas hay mucho que hacer en la República Dominicana; pero hacer bien. Iniciativas como estas, como Meta RD 2036, requieren reformas que cambien las estructuras. Desde el sector público debe existir un compromiso para diseñar y ejecutar reformas que incrementen la productividad. Esa es una lección que se desprende de las ponencias de Andrés Velasco y Federico Sturzenegger. El primero fue ministro de Hacienda de Chile. El segundo es el actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina.

En su exposición, Sturzenegger hizo énfasis en la reducción del gasto público y la desregulación. Dos aspectos en los que existen oportunidades en la República Dominicana. Como ejemplo, mencionó la reducción de 72,000 empleados públicos realizada en la actual administración. Entre 2023 y 2025, la proporción de empleo público en Argentina cayó del 18.1 al 15.8 %. En contraste, la República Dominicana incrementó su cifra del 13.7 al 14.1 %. Los datos del 2025 pueden ser observados en el gráfico que se encuentra en la publicación de hoy.

La reducción del gasto público contribuye al equilibrio fiscal. Cuando las finanzas públicas se benefician del control del gasto, los ciudadanos, a su vez, no sufren los embates de las subidas de impuestos. Uno de los elementos interesantes relacionados con la reducción del gasto público fue su vinculación con la propiedad privada. Sturzenegger hizo alusión a una relación sutil para la mayoría de las personas. Como el gasto del sector público consume recursos de la sociedad en forma de impuestos, la propiedad privada se ve amenazada por el mismo Estado. Por tal razón enfatizó la popularidad que ha tenido la reducción del gasto público en Argentina.

Cualquier iniciativa pública de desarrollo debe empezar de esa manera. Por reducir el gasto para tener unas finanzas públicas sanas y proteger la propiedad ante subidas de impuestos, o financiamiento futuro con deuda o con inflación. Meta RD 2036 debería contener ese objetivo. Una gran lección de la jornada.

En adición, Sturzenegger mencionó el objetivo de la regla fiscal de Argentina. Existe una regla fiscal de superávit fiscal. Cualquier país que aspire a aumentar sus ingresos debería tener la responsabilidad fiscal en su plan de crecimiento. Desde que el Crees presentó un proyecto de ley de responsabilidad fiscal en 2013, siempre ha contenido una regla de superávit para el sector público no financiero.

Posteriormente, el ministro habló extensamente sobre la reducción de la regulación. Fue claro al expresar que las regulaciones no están hechas para hacer el bien; sino para alguien hacerse el bien. Una frase que describe exactamente la naturaleza de las regulaciones. Empero, Sturzenegger fue muy cuidadoso y no quiso generalizar. Expresó que eso pasaba en Argentina. Sin embargo, todo el que ha analizado la naturaleza de las regulaciones sabe que siempre hay protegidos y patrocinados por esas leyes o normas. En Argentina, en la República Dominicana, o en cualquier país, existen grupos que reciben réditos por la existencia de las regulaciones. Estos son grupos económicos que no desean competencia, o funcionarios encargados de administrar las regulaciones. En sentido amplio, entran sindicatos o políticos que se benefician de la defensa de ciertas regulaciones.

Con respecto a lo último, mencionó el caso de las leyes laborales. La excusa, aquí y en Argentina, es la de proteger a los trabajadores. Pero, en la creación, defensa y administración de las legislaciones laborales existen grupos de la sociedad que obtienen beneficios personales. Los que se perjudican: los trabajadores. Si queremos crecimiento es importante una reforma estructural del Código de Trabajo. Sobra diseñar una Meta RD 2036 para tomar esa acción.

Andrés Velasco, exministro de economía de Chile, hizo énfasis en evitar las legislaciones que benefician a las empresas más pequeñas con algún tipo de estatus especial. La innovación no prospera con micro y pequeñas empresas. Y las legislaciones especiales crean incentivos para que las empresas no crezcan. Lo hemos dicho en esta misma columna, pero es bueno que las autoridades escuchen que es necesario implementar políticas que favorezcan el crecimiento, contrario al contenido de la reciente Ley 30-26.

En ese mismo sentido, Velasco dedicó una extensión de tiempo considerable dentro de su presentación al caso de Irlanda. Una economía que es ejemplo en el mundo de atracción de inversiones, de incremento en su productividad y de bajos impuestos. Precisamente, los bajos impuestos corporativos han ayudado a este país europeo a convertirse en lo que es hoy.

Sobre la legislación laboral coincidió con Sturzenegger. Es difícil entrar o salir del mercado laboral. En su país, o aquí, las leyes laborales son rígidas. Es difícil contratar y desplazar personal. Como siempre, en perjuicio del crecimiento y de los mismos trabajadores.

En resumen, desregular, reformar para aumentar la productividad, reducir el gasto y no aumentar impuestos son algunas de las lecciones que trajeron Sturzenegger y Velasco para las autoridades dominicanas.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).