Abancord destaca diálogo con el sector financiero durante gestión de Alejandro Fernández W.

Alejandro Ferna´ndez W., SB y la titular de Abancord, Cristina de Castro. ( FUENTE: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES ABANCORD. )

La Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (Abancord) reconoció la labor desarrollada por Alejandro Fernández W. al frente de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, con motivo de la conclusión de su gestión el próximo 16 de agosto.

Abancord valoró la disposición de Fernández para mantener canales de comunicación abiertos con los distintos segmentos del sistema. Esta vocación de diálogo permitió abordar temas de interés común, intercambiar perspectivas y procurar soluciones compatibles con la estabilidad, la confianza y la evolución sostenible del sector financiero dominicano.

La asociación consideró que durante la gestión de Fernández se promovió una relación institucional basada en el respeto, la colaboración y la búsqueda de consensos, sin menoscabo de las responsabilidades propias del órgano supervisor.

"Reconocemos en Alejandro Fernández W. a un funcionario que ejerció sus responsabilidades con integridad, vocación de servicio y apertura al diálogo", expresó Cristina De Castro, presidenta Abancord.

Avances en supervisión

La entidad señaló que los avances alcanzados durante este período constituyen aportes relevantes para continuar consolidando una supervisión moderna, eficiente y orientada a preservar la estabilidad del sistema financiero, así como la confianza de sus usuarios.

Abancord agradeció la disposición y el trato institucional mantenidos por Fernández durante su gestión y le deseó éxitos en la nueva etapa de su trayectoria profesional, confiando en que su experiencia continuará contribuyendo al fortalecimiento institucional y al desarrollo de la República Dominicana.