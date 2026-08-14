Fallece el escritor y periodista Luis Martín Gómez, ex director de comunicaciones del BCRD

El escritor y periodista Luis Martín Gómez, quien se desempeñó durante varios años como director de Comunicaciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), falleció la mañana de este viernes tras sufrir varias complicaciones de salud en una clínica privada de Santo Domingo.

Gómez estuvo interno durante varias semanas en una unidad de cuidados intensivos tras la extirpación de un tumor cerebral que lo habría mantenido en una condición delicada por el daño que ya habría causado en su organismo.

Lamentablemente, Gómez no pudo recuperarse y falleció de manera repentina esta mañana, según comunicó un allegado del escritor a este medio.

Trayectoria literaria

Nacido en 1962, Luis Martín Gómez mantuvo una destacada trayectoria como escritor, recibiendo importantes reconocimientos literarios.

Ganó en dos ocasiones el Premio Nacional de Cuento, en 1999 y 2009.

En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil.

También recibió el Premio Virgilio Díaz Grullón de Cuento en 2002 y obtuvo el primer lugar en el Concurso de Cuento Radio Santa María, en 1995.

Su obra publicada incluye títulos como:

Dialecto ( 1999 )

( ) Juke-box di sogni (Vellonera de sueños) (2002)

(Vellonera de sueños) (2002) La destrucción de la muralla china (2003)

(2003) Mamá, a aquella caracola le está naciendo un mar (2004)

(2004) Memoria de la sangre (2008)

(2008) El hombre grama y otros cuentos verdes y pintones ( 2010 )

( ) Mar adentro: entrevistas en Yola yelou (2013)

(2013) Mami: Operación elefante (2014)

(2014) Rumor del río (2016).

Su libro más reciente, Mar de Amor (2025), que compila 38 poemas, lo publicó gratuitamente en su página web.

Carrera en el Banco Central En paralelo, Gómez hizo carrera en el área de la comunicación corporativa. Encabezó la dirección de Comunicaciones del Banco Central de la República Dominicana desde su ingreso en enero del 2005 hasta su salida en diciembre del 2023.Allí llegó a ocupar la vicepresidencia ejecutiva del voluntariado ejecutivo, además de coordinar el programa de responsabilidad social del Aula Central para la Educación Económica y Financiera.

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