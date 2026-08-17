Banreservas ha desembolsado más de RD$282,430.2 MM en préstamos durante primer año de Aguilera

El Banco de Reservas desembolsó más de 282,430.2 millones de pesos en préstamos entre agosto de 2025 y julio de 2026, durante el primer año de gestión de Leonardo Aguilera como presidente ejecutivo de la entidad.

De ese monto, 135,349.7 millones de pesos, equivalentes al 47.9 % del total, fueron destinados a financiar sectores productivos.

Según informó el banco este lunes, los recursos beneficiaron a 34,873 clientes vinculados a las mipymes, agropecuaria, comercio, manufactura, turismo, vivienda y otras actividades consideradas de impacto para la economía nacional.

Apoyo a las mipymes

Uno de los principales programas desarrollados durante el período fue la Expo Pymes Banreservas 2026, que concluyó con financiamientos superiores a 17,200 millones de pesos.

Durante la jornada fueron recibidas más de 25,000 solicitudes de crédito, además de ofrecerse orientación financiera y acompañamiento a los pequeños y medianos empresarios.

En apoyo al emprendimiento femenino, Banreservas anunció también 5,000 millones de pesos en nuevos financiamientos para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

La iniciativa fue presentada durante la segunda edición del Summit Mujer Pymes Banreservas, desarrollado junto a Mastercard, con énfasis en emprendimiento, inclusión financiera y capacitación empresarial.

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RD$12,000 millones para el sector arrocero

El banco destinó 12,000 millones de pesos al Programa de Pignoración de Arroz correspondiente al período 2026-2027, con una tasa preferencial de 7 %.

La medida busca respaldar a productores y molineros y contribuir a la estabilidad de la producción arrocera, considerada estratégica para la seguridad alimentaria del país

Financiamiento para viviendas

En el sector vivienda, Banreservas financió los 700 apartamentos del residencial San José, en Santo Domingo Norte, dentro del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz.

La inversión aproximada asciende a 1,600 millones de pesos, con facilidades de financiamiento para los adquirientes.

La entidad también destinó más de 117 millones de pesos para financiar la adquisición de 60 apartamentos del proyecto Nuevas Esperanzas II, en Boca Chica.

Estos proyectos se suman a otros desarrollos habitacionales respaldados por el banco, entre ellos Hato Nuevo, Pablo Mella Morales II y Ciudad Real Ecológica.

La diáspora mueve negocios inmobiliarios

Las ferias inmobiliarias organizadas por Banreservas en el extranjero también registraron resultados importantes.

La tercera feria inmobiliaria realizada en Nueva York y Lawrence cerró con financiamientos superiores a 5,118 millones de pesos, mientras que durante los cinco días de actividad fueron atendidos 7,847 clientes.

En Madrid, la segunda feria inmobiliaria de Banreservas alcanzó preaprobaciones por más de 3,798 millones de pesos, un crecimiento de 111 % en el volumen de negocios respecto a la edición anterior.

Además, se realizaron desembolsos interinos por más de 2,141 millones de pesos a constructoras participantes.

Expomóvil supera los RD$8,600 millones

El financiamiento al sector automotriz también representó una de las principales actividades comerciales durante el período.

La Expomóvil Banreservas cerró con financiamientos superiores a 8,653 millones de pesos y la venta de más de 3,800 vehículos.

Durante la feria se recibieron solicitudes de financiamiento por más de 25,000 millones de pesos.

Los préstamos incluyeron vehículos nuevos, comerciales, usados, híbridos y eléctricos, dirigidos tanto a familias como a emprendedores y empresas.

Apoyo a proyectos de infraestructura

Entre los proyectos de mayor dimensión respaldados durante el período figura la construcción de la termoeléctrica Manzanillo Power Land.

La obra contó con un financiamiento conjunto de Banreservas y AFI Reservas por 345 millones de dólares, mediante una estructura financiera destinada a fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país.

De acuerdo con el balance presentado por la entidad, el financiamiento de actividades productivas, vivienda, consumo e infraestructura constituyó parte importante de la gestión de Aguilera durante sus primeros 12 meses al frente del banco estatal.

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