DGII recibió más de 2,000 millones de comprobantes fiscales en primer semestre del 2026

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó ayer lunes que recibió más de 2,000 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), donde el 72 % del total, durante los primeros seis meses de 2026, corresponde a facturas generadas electrónicamente.

Crecimiento de facturación

La institución indicó que se encuentran autorizados más de 80 mil contribuyentes como emisores electrónicos y que del total de estos, aproximadamente el 64 % han optado por utilizar el Facturador Gratuito, herramienta desarrollada internamente, que permite la emisión de los comprobantes electrónicos de manera sencilla y libre de costo, hasta 150 facturas al mes.

"Este crecimiento demuestra el interés de los contribuyentes de los sectores empresariales y profesionales en aprovechar las facilidades dispuestas para completar oportunamente su proceso de implementación", expresó Pedro Porfirio Urrutia, director general de la DGII, mediante comunicado de prensa.

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La DGII resaltó que el crecimiento de la Facturación Electrónica ha venido acompañado de una expansión del ecosistema de proveedores autorizados, contando con un total de 190 que colocan a la disposición de los contribuyentes una amplia oferta de soluciones tecnológicas para facilitar la incorporación al sistema.

Plazos para contribuyentes

La DGII reiteró que los contribuyentes Pequeños, Micros y No Clasificados disponen de una prórroga hasta el 15 de noviembre de 2026 para completar su incorporación al sistema, en virtud del Aviso 06-26, conforme a la Ley número 32-23 de Facturación Electrónica y su Reglamento de Aplicación, contenido en el Decreto número 587-24.

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