El Gobierno ejecuta el 47 % del presupuesto en seis meses

En el primer semestre del 2026, el Gobierno dominicano consumó el 47.0 % del presupuesto estatal vigente para este año (ascendente a 1 billón 627,412 millones de pesos), tras devengar un gasto ascendente a 764,310.4 millones de pesos.

Esta ejecución presupuestaria varía entre las distintas instituciones del Estado, pues mientras un reducido grupo de ministerios concentró la mayor parte de los recursos para sostener servicios sociales e infraestructura, otras dependencias operaron con asignaciones mucho menores, mostrando hacia dónde se dirigieron las prioridades en la gestión pública entre enero y junio de este año.

Aunque el Ministerio de Educación encabezó la ejecución en términos absolutos, con 148,375.8 millones de pesos devengados en el primer semestre (por ser la institución que cuenta con la mayor asignación presupuestaria, de 332.030.6 millones), el Ministerio de Deportes fue el que más devengó recursos, con un alza de 135.9 % en comparación con el mismo período del 2025, incidido por los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los mayores montos

El 19.4 % del gasto total estatal lo devengó el Ministerio de Educación, que encabezó la lista con 148,375.8 millones de pesos, equivalente al 44.7 % de su presupuesto vigente.

Estos recursos se destinaron principalmente a los servicios de educación primaria para niños de 6 a 11 años (55,771.7 millones de pesos), educación secundaria (21,166.8 millones de pesos) y servicios de bienestar estudiantil (18,751.0 millones de pesos), que incluyeron la entrega de raciones alimenticias para los alumnos de inicial, primaria y secundaria.

A este le siguió el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social con 80,546.3 millones de pesos devengados, un 44.4 % de su presupuesto vigente (de 181,396.0 millones de pesos), que representó 10.5 % del gasto total.

El 87.6 % de estos fondos (70,593.1 millones) se consignó al programa de administración de activos, pasivos y transferencias, transfiriendo 45,880.6 millones de pesos a la Dirección Central del Servicio Nacional de Salud.

Asimismo, se destinaron recursos al programa de actividades centrales por 3,164.1 millones de pesos (3.9 %); al programa de gestión y provisión de salud colectiva, por 2,853.0 millones de pesos (3.5 %); y al programa de provisión de medicamentos, insumos y reactivos de laboratorio, por 2,537.9 millones de pesos (3.2 %).

En tanto, la Presidencia de la República ocupó el tercer puesto con 54,531.4 millones de pesos (para un 7.1 % del gasto total).Esta institución destinó el 43.8 % a programas de protección social como Aliméntate (13,984.8 millones); Bono Gas Hogares (3,404.2 millones); y Bono Luz, (2,386.7 millones de pesos).

No obstante, su ejecución registró una disminución del 9.4 % respecto al año anterior.

En el caso del Ministerio de Interior y Policía, la ejecución fue de 37,831.5 millones de pesos, para un 46.0 % de su presupuesto vigente, situado en 82,230.3 millones, y un incremento interanual de 13.8 %.

Estos recursos se destinaron principalmente a la seguridad ciudadana y el orden público (16,092.7 millones de pesos), mientras que 15,055.8 millones se destinaron a transferencias a gobiernos locales y ayuntamientos, para un 39.8 % de su presupuesto.

En conjunto, su ejecución representó un 4.9 % del total de gastos consumados.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) registró un gasto 17.6 % superior al del primer semestre del año pasado, tras devengar 34,173.4 millones de pesos, concentrados en mantenimiento, seguridad y asistencia vial (9,727.4 millones de pesos) y desarrollo de infraestructura de calles, avenidas y carreteras (5,875.7 millones de pesos).

Su gasto representó 4.5 % del total general.

Deportes encabeza ejecución

El Ministerio de Deportes y Recreación registró el mayor incremento relativo en su ejecución presupuestaria, con un alza de 135.9 %, al devengar 3,805.0 millones de pesos en el primer semestre de 2026, frente a los 1,613.1 millones de pesos del mismo período de 2025.

Esto coincide con la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados entre el 24 de julio y el 8 de agosto. Dentro de las transferencias corrientes del Gobierno figura una asignación anual de 2,050.0 millones de pesos al fideicomiso filantrópico de este evento, de los cuales se habían ejecutado 1,205.0 millones a través del Ministerio de Deportes a junio de este año.

También registraron incrementos en su ejecución:

El Ministerio de Industria , Comercio y Mipymes, con un alza de 32.1 % , al devengar 15,780.3 millones de pesos frente a 11,947.5 millones de pesos en 2025;

, Comercio y Mipymes, con un alza de , al devengar de pesos frente a 11,947.5 millones de pesos en 2025; El Ministerio de Turismo , con un aumento de 25.6 % , tras ejecutar 3,093.4 millones de pesos frente a 2,462.0 millones de pesos

, con un aumento de , tras ejecutar de pesos frente a 2,462.0 millones de pesos El Ministerio de Hacienda y Economía, cuya ejecución creció 21.3 %, al pasar de 9,484.4 millones de pesos en 2025 a 11,504.6 millones de pesos en 2026.

Los que menos destinaron de su presupuesto

En el extremo opuesto, los cinco ministerios con menor ejecución presupuestaria durante la primera mitad de 2026 sumaron montos considerablemente más bajos, orientando sus recursos a programas muy específicos de asistencia, regulación y relaciones exteriores.

El Ministerio de la Juventud fue la entidad con menor gasto, devengando apenas 300.0 millones de pesos, lo que representó una reducción del 5.3 % en comparación con el primer semestre de 2025.

Estos recursos se vincularon estrechamente con "Oportunidad 14-24", un programa diseñado para promover la integración socioeconómica de adolescentes y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que no estudian ni trabajan, presentando una ejecución de 282.7 millones de pesos.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer ejecutó 520.5 millones de pesos, lo que significó una disminución del 7.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Esta cartera enfocó sus esfuerzos financieros en el programa de "Reducción integral de violencia de género e intrafamiliar", con el fin de prevenir y atender la violencia intrafamiliar y dar apoyo integral a las víctimas.

El Ministerio de Trabajo devengó 1,138.3 millones de pesos, mostrando un incremento interanual del 4.5 %. A este le siguió el Ministerio de Energía y Minas, con un gasto de 1,431.4 millones de pesos, para un alza de 4.9 % respecto al primer semestre de 2025, ejecutando el 55.4 % de sus fondos mediante captaciones directas bajo el marco de las leyes No. 125-01 y 365-22.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó 5,819.7 millones de pesos, para una caída de 9.3 % en comparación con el año anterior. Esta institución destinó la totalidad de su presupuesto a sostener las funciones de relaciones internacionales del Estado dominicano.

Déficit fiscal Al cierre del primer semestre de 2026, el Gobierno Central percibió ingresos totales por 668,366.6 millones de pesos (equivalentes al 49.8 % del presupuesto vigente). Al ser sus gastos de 764,310.4 millones, el déficit fiscal culminó en 95,943.8 millones de pesos en los primeros seis meses de este año, equivalentes al 1.1 % del producto interno bruto (PIB).