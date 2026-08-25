Hacienda y Economía paga RD$1,358 millones en indemnización a 1,449 policías

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) indemnizó a 1,449 miembros de la Policía Nacional que fueron puestos en retiro el año pasado y para lo cual ha ejecutado el pago de 1,358 millones de pesos en dos operativos realizados en marzo y agosto de este año.

Para la entrega de los cheques, el ministerio convocó, a través del Viceministerio del Tesoro y Patrimonio, a los exagentes con rangos de oficiales generales y oficiales superiores, así como a los oficiales subalternos, alistados y asimilados, quienes fueron atendidos en la sede del ministerio.

En torno a los agentes fallecidos y que son elegibles para este beneficio, la institución trabaja en coordinación con el Comité de Retiros para en el menor tiempo posible proceder con la convocatoria a pago a sus herederos legales conforme mandan las disposiciones legales vigentes, según precisa una nota de prensa.

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Marco legal

La Ley Orgánica de la Policía Nacional establece el beneficio de una indemnización por retiro a los miembros de la institución y dispone que el Estado dominicano incluya en el presupuesto del MHE los recursos requeridos para el pago de esta prestación.

La ley instituye el Comité de Retiro como la unidad administrativa, bajo la supervisión del Consejo Superior Policial, responsable de tramitar las solicitudes de pago de las pensiones por antigüedad en el servicio y de las indemnizaciones por retiro.

De su lado, el MHE es la institución encargada de recibir la solicitud y previa validación de expedientes y debido proceso, procede a efectuar el pago de las indemnizaciones por retiro y de las pensiones a los agentes que pasan a la reserva de la Policía Nacional, conforme a lo establecido en dicha normativa.

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