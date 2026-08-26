Los ahorros en el sistema financiero aumentaron RD$2.76 billones en los últimos 11 años

La composición del ahorro en el sistema financiero nacional aumentó sus captaciones en 2.76 billones de pesos durante los últimos 11 años, para un crecimiento de 240 %, reveló un análisis de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El informe, que toma como referencia estadísticas de la Superintendencia de Bancos (SB) entre enero de 2015 y febrero de 2026, indica que los depósitos del público en instituciones financieras pasó de 1.15 billones de pesos a 3.91 billones de pesos.

"El sistema financiero dominicano ha profundizado su alcance de manera notable entre 2015 y 2026. El ahorro nacional canalizado a través del sistema financiero creció a un ritmo superior a la inflación, ampliando la disponibilidad de recursos para financiar hogares, empresas y proyectos productivos", afirmó la ABA.

Señaló la expansión de las sociedades administradoras de fondos de inversión (SAFI), cuyas captaciones pasaron de 5,569 millones de pesos en 2015 a 460,468 millones de pesos en la actualidad, un crecimiento superior al 8,000 % que las posicionó como el tercer mayor captador de recursos, con el 11.77 % del total.

Participación del sistema financiero

En el caso de las cooperativas, agregó que, aunque sus captaciones aumentaron de 469,337 millones de pesos a 606,448 millones de pesos, su participación relativa descendió de 40.80 % a 15.98 % durante el período analizado, según datos del Banco Central utilizados para este subsector.

Agregó que los depósitos de la banca múltiple pasaron de 638,383 millones de pesos en 2015 a 2,499,646 millones de pesos (2.5 billones de pesos) en la actualidad, para un crecimiento de 292 %, mientras su participación en el mercado avanzó de 55.5 % a 63.5 %, aunque con fluctuaciones a lo largo del período.

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"El liderazgo de la banca múltiple alcanzó su pico histórico de participación en 2022, cuando llegó al 71.95 %, empujado en parte por la caída estadística registrada en las cifras de cooperativas ese mismo año", explicó el gremio.

La ABA precisó que las cooperativas ocupan el segundo lugar, con 606,448 millones de pesos, equivalentes al 16 % del total; seguidas por las SAFI, con 460,468 millones de pesos, para el 11.77 %, y las asociaciones de ahorro y préstamo, con 276,535 millones de pesos, para el 7.17 %.

Preferencia por depósitos a plazo

Agregó que los bancos de ahorro y crédito concentran 49,532 millones de pesos, equivalentes al 1.32 %; las entidades públicas, 9,954 millones de pesos, y las corporaciones de crédito, 1,396 millones de pesos, para el 0.04 %.

La ABA dijo que el año 2020 marcó un punto de inflexión, impulsado por las medidas de liquidez implementadas por el Banco Central durante la pandemia del COVID-19, con inyecciones estimadas en torno a 120,000 millones de pesos, que llevaron el crecimiento de las captaciones a 18.8 % interanual.

"Mientras la economía se contraía, el ahorro crecía: los hogares acumularon liquidez ante la incertidumbre y la caída del consumo. A partir de 2023, y en respuesta a tasas pasivas más atractivas, el sistema experimentó una migración notable dentro de los instrumentos de captación: los depósitos a plazo, que representaban el 37 % del total en 2022, escalaron al 48 % en 2025",precisó.

De acuerdo con la entidad que reúne a los bancos múltiples del país, este comportamiento evidencia un mayor interés de los ahorrantes por opciones que les permitan obtener rendimientos, además de liquidez.