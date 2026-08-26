Buscan movilizar US$100 millones para proyectos de agua y economía azul en el Caribe

La iniciativa prioriza gestión del agua, saneamiento, restauración de cuencas y ecosistemas, entre otras áreas. ( FOTO SUMINISTRADA POR MEDIO AMBIENTE )

Proyectos de protección y restauración de cuencas, gestión sostenible del agua, saneamiento, restauración de ecosistemas e infraestructura resiliente figuran entre las iniciativas que podrán optar por financiamiento a través de BLUECAR, un programa que busca movilizar US$100 millones en inversiones vinculadas a la economía azul en el Caribe.

La iniciativa también contempla proyectos de economía circular, turismo sostenible, actividades portuarias, pesca responsable y acuicultura sostenible.

BLUECAR es impulsada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI), con el objetivo de canalizar inversiones hacia iniciativas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y marinos, la resiliencia climática y la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

Como parte del programa, fue presentada una convocatoria mediante la cual entidades del mercado de capitales podrán ser seleccionadas para recibir asistencia técnica especializada del GGGI para la estructuración y emisión de bonos azules en la República Dominicana.

La iniciativa fue presentada durante el encuentro "Economía Azul y Mercado de Capitales: Oportunidades para Emisores de Valores", realizado con el apoyo del Gobierno de la República de Corea y con la participación de representantes de organismos multilaterales, el sector financiero, el mercado de valores y el sector empresarial.

Primeros US$10 millones

En el marco de la asistencia técnica fueron seleccionados Banco BHD y Scotiabank, que recibirán acompañamiento para estructurar sus marcos de bonos temáticos.

Los dos proyectos representan US$10 millones de la meta de US$100 millones que busca movilizar BLUECAR y constituyen los primeros pasos para desarrollar este tipo de instrumentos financieros en el mercado dominicano.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, señaló que la iniciativa busca abrir nuevas oportunidades para dirigir inversiones hacia proyectos capaces de generar impactos en la gestión ambiental y el desarrollo económico del país.

"La economía azul no comienza en nuestras costas, comienza donde nace el agua", afirmó Henríquez, quien destacó la importancia de proteger y restaurar las cuencas hidrográficas para garantizar la seguridad hídrica y sostener actividades como la agricultura, la industria y el turismo.

El funcionario sostuvo que los desafíos ambientales pueden convertirse en oportunidades para la innovación, el emprendimiento y la inversión cuando existen proyectos estructurados y mecanismos financieros que permitan vincularlos con el capital disponible.

"Las oportunidades existen, el capital existe y el reto es conectarlos", indicó.

Antecedente del bono verde

Henríquez recordó que en junio de 2024 la República Dominicana realizó su primera emisión de bono verde soberano por US$750 millones, que recibió una demanda seis veces superior al monto ofertado.

De acuerdo con el Informe de Impacto Ambiental del Bono Verde Soberano, aproximadamente US$142.5 millones, equivalentes al 19.2 % de los recursos asignados, fueron destinados a proyectos de gestión eficiente y resiliente del agua y las aguas residuales, incluyendo saneamiento, ampliación de alcantarillados y tratamiento de aguas residuales.

El superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal Read, afirmó que BLUECAR permitirá convertir el potencial de la economía azul en oportunidades de inversión y financiamiento.

"Hoy damos un paso adicional. El financiamiento verde se amplía hoy con los bonos azules, instrumentos de naturaleza ambiental que permitirán garantizar recursos hacia la protección de los océanos, la gestión sostenible de los recursos marinos y costeros, el tratamiento del agua, el saneamiento y otras actividades vinculadas con la economía azul", expresó.

Bournigal Read destacó además el compromiso de la SIMV con el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles y señaló que la regulación debe facilitar la innovación y crear condiciones para ampliar el financiamiento verde y azul en el país.

Por su parte, el director ejecutivo adjunto del GGGI, Malle Fofana, valoró la vinculación de la agenda ambiental con las finanzas sostenibles y destacó la importancia de movilizar recursos hacia sectores como el turismo, el transporte marítimo, la agricultura y la gestión del agua.

"Proteger estos recursos es, por lo tanto, no solo un imperativo ambiental, sino también una prioridad económica", expresó Fofana.

El encuentro incluyó sesiones técnicas sobre bonos azules y los requisitos para su emisión en el mercado de valores dominicano, así como un espacio de diálogo entre puestos de bolsa, administradoras de fondos, entidades bancarias y representantes del sector empresarial.

BLUECAR busca acelerar el desarrollo de una economía azul sostenible en el Caribe, con especial atención a la República Dominicana y Santa Lucía, mediante proyectos que fortalezcan la resiliencia climática, el uso sostenible de los recursos hídricos y marinos y nuevas oportunidades de crecimiento económico sostenible.