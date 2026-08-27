CREES: 15 años de pensamiento económico

El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREES, cumple 15 años de haber iniciado sus labores. La institución hizo su presentación formal a la sociedad dominicana en agosto del año 2011. Desde ese momento, este centro de pensamiento económico ha desarrollado un trabajo dirigido al cumplimiento de sus objetivos: a) estudiar y elaborar estrategias sociales y económicas sostenibles para la promoción de una sociedad libre y próspera, basada en el trabajo, en principios éticos y la libertad económica; b) fomentar y participar en el análisis, investigación, formulación, evaluación y promoción de políticas públicas en las áreas de la economía, la regulación financiera, la gobernabilidad corporativa y el desarrollo de mercados en ambientes de competencia; y c) fomentar el intercambio de información entre los hacedores de políticas públicas, el sector empresarial privado, la sociedad civil y la ciudadanía en general, para la aplicación de dichas estrategias y contribuir el desarrollo en general.

¿Han tenido las propuestas, los análisis y las ideas planteadas por el CREES un impacto en las políticas públicas y en la forma de pensar del público? Estamos seguros de que han tenido un impacto. Aunque en ocasiones los efectos son indirectos, la labor realizada por la institución ha incidido en políticas públicas, en el debate económico y en la manera de percibir e interpretar la realidad económica y social de muchas personas.

Las ideas, además de manifestarse de forma indirecta, tardan tiempo en surtir efecto. Es seguro que si quienes pertenecemos al CREES no estuviéramos convencidos de que las ideas presentadas tienen incidencia, no estaríamos haciendo esta labor. El compromiso que tenemos las personas involucradas con la organización tiene su base en la convicción de que las ideas tienen impacto en un determinado tiempo. Ese momento tarda, de acuerdo con nuestra experiencia institucional de estos 15 años, meses o años.

Los centros de pensamiento económico trabajan conscientes de que los tiempos no los establecen ellos. De igual manera, quienes pertenecen a este tipo de instituciones reconocen el poder transformador de las ideas. El economista y premio Nobel Friedrich Hayek expresó: "El rumbo de la sociedad solo cambiará mediante un cambio en las ideas." Esa frase se la expresó al fundador de dos centros de pensamiento económico muy importantes a nivel mundial, Antony Fisher. Mientras, Víctor Hugo nos dejó una frase que resuena con la anterior, y lo hizo con el dramatismo de un escritor: "Se puede resistir la invasión de los ejércitos; no se puede resistir la invasión de las ideas."

La labor del CREES ha sido posible gracias a los medios que dan cobertura a los análisis que publica la institución. A la colaboración de expertos locales e internacionales que han compartido sus ideas y su tiempo para que las propuestas de la institución tengan bases sólidas. A la labor de diferentes jóvenes estudiantes y profesionales que han trabajado en la institución aportando con sus investigaciones. A los comentarios, retroalimentación y sugerencias desinteresadas de economistas, intelectuales y diferentes personas de la sociedad civil. A diversas instituciones que invitan al CREES a integrarse a sus eventos y a colaborar con ellas. A los funcionarios que han mostrado interés por las ideas de la institución o han acogido sus propuestas de reforma.

Estos primeros quince años son una etapa. Un fragmento de tiempo de un proyecto de largo plazo. Este proyecto es una idea colectiva de diferentes personas comprometidas con un cambio social y económico para República Dominicana, que se remonta a más de 15 años. A quien escribe solo le ha tocado, por circunstancias de la vida, esbozar estas líneas y ser agradecido por el privilegio de poder hacerlo.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).