Las exportaciones alcanzaron US$9,277.0 millones en julio

Zonas francas aportan el 56.6 % del volumen exportado con dispositivos médicos y tabaco a la cabeza. ( SHUTTERSTOCK )

Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) las exportaciones desde enero hasta julio de 2026 fueron de US$9,277.0 millones, lo cual representa un incremento de 12.5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las exportaciones se componen de dos regímenes principales: zonas francas, que compone el 56.6% de las exportaciones totales, y exportaciones nacionales que corresponde al 41.4% del total. El 2.0% restante corresponden a la reexportaciones y admisión temporal.

El régimen que acumula mayor crecimiento es el de las exportaciones nacionales, el cual creció un 27.9% frente al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento ha sido impulsado por el aumento del oro y la plata, representando el oro el 47.8% de las exportaciones nacionales y el 19.8% de las exportaciones totales del país.

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Las exportaciones de zonas francas crecieron 3.9%, lo que en términos absolutos equivale a un aumento de US$198.0 millones. Estás exportaciones están conformadas principalmente por aparatos médicos y veterinarios, tabaco, máquinas y aparatos, textiles y calzados, y químicos y minerales, corresponden al 75.6% de las exportaciones de zona franca y al 42.8% de las exportaciones totales.

Las zonas francas concentran más de la mitad de las exportaciones y presentan una canasta relativamente diversificada, una parte importante de las exportaciones nacionales depende de productos primarios, particularmente del oro.

En este contexto, mejorar las condiciones para la inversión, la innovación y la productividad contribuiría a ampliar la capacidad exportadora del país y favorecer una mayor diversificación de los bienes y mercados destino. Esto permitiría reducir la dependencia de productos específicos y generar nuevas oportunidades para la inserción de la producción dominicana en los mercados internacionales.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).