×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles

Las exportaciones alcanzaron US$9,277.0 millones en julio

El impulso del oro lleva a las exportaciones nacionales a registrar un crecimiento del 27.9 %

| 2 min de lectura
Expandir imagen
Las exportaciones alcanzaron US$9,277.0 millones en julio
Zonas francas aportan el 56.6 % del volumen exportado con dispositivos médicos y tabaco a la cabeza. (SHUTTERSTOCK)

Según datos de la Dirección General de Aduanas (DGA) las exportaciones desde enero hasta julio de 2026 fueron de US$9,277.0 millones, lo cual representa un incremento de 12.5% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las exportaciones se componen de dos regímenes principales: zonas francas, que compone el 56.6% de las exportaciones totales, y exportaciones nacionales que corresponde al 41.4% del total. El 2.0% restante corresponden a la reexportaciones y admisión temporal.

El régimen que acumula mayor crecimiento es el de las exportaciones nacionales, el cual creció un 27.9% frente al mismo periodo del año anterior. Este crecimiento ha sido impulsado por el aumento del oro y la plata, representando el oro el 47.8% de las exportaciones nacionales y el 19.8% de las exportaciones totales del país.

Expandir imagen
Infografía

Las exportaciones de zonas francas crecieron 3.9%, lo que en términos absolutos equivale a un aumento de US$198.0 millones. Estás exportaciones están conformadas principalmente por aparatos médicos y veterinarios, tabaco, máquinas y aparatos, textiles y calzados, y químicos y minerales, corresponden al 75.6% de las exportaciones de zona franca y al 42.8% de las exportaciones totales.

Las zonas francas concentran más de la mitad de las exportaciones y presentan una canasta relativamente diversificada, una parte importante de las exportaciones nacionales depende de productos primarios, particularmente del oro.

En este contexto, mejorar las condiciones para la inversión, la innovación y la productividad contribuiría a ampliar la capacidad exportadora del país y favorecer una mayor diversificación de los bienes y mercados destino. Esto permitiría reducir la dependencia de productos específicos y generar nuevas oportunidades para la inserción de la producción dominicana en los mercados internacionales.

____

Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).

TEMAS -