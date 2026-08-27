RD concentra el 0.98% de la inversión estadounidense en América Latina

Según las estadísticas del Buró de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA), al cierre de 2025 la posición de inversión directa estadounidense en América Latina ascendía a US$356,990 millones. México concentraba el 47.3% del total, seguido por Brasil, con 25.3%, y Chile, con 10.8%. En conjunto, estos tres países representaban el 83.3% del capital estadounidense invertido en la región.

República Dominicana ocupaba el noveno lugar entre los 18 destinos latinoamericanos incluidos, con una posición de US$3,506 millones, equivalente al 0.98% del total regional.

Conviene distinguir entre posición y flujo de inversión directa. La posición que reporta el BEA es el capital que las empresas estadounidenses mantienen invertido en cada país al cierre de un año. La autoridad monetaria local da a conocer los flujos de inversión que llegan cada año. En 2025, por ejemplo, el flujo proveniente de EE. UU. ascendió a US$1,042 millones. Cifra que representa el 29.7% de los US$3,506 millones que el BEA mantiene en sus registros como total invertido por empresas de EE. UU. en República Dominicana. Las cifras señalan una posible discrepancia.

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A escala internacional, la inversión estadounidense en América Latina es baja. Por ejemplo, Singapur registraba una posición de inversión estadounidense de US$484,167 millones, Irlanda de US$511,905 millones y Luxemburgo de US$645,305 millones. Cada una de estas economías mantiene más inversión directa de EE. UU. que los US$356,990 millones registrados en América Latina. Esas economías tienen en común sistemas tributarios atractivos para los negocios, instituciones fuertes y sistemas judiciales que protección los derechos de propiedad y contratos.

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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).