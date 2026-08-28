Comisión de Riesgos de la Sipen aclara que los fondos de pensiones pertenecen a los afiliados

Una persona ahorra para su pensión. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (Ccryli) aclaró que los fondos de pensiones pertenecen exclusivamente a los afiliados, por lo que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) no son propietarias ni pueden disponer libremente de ellos.

A través de un comunicado expresó que la inversión de los fondos de los afiliados permite que los aportes acumulados generen rendimientos durante la vida laboral del trabajador.

Puntualizó que cuando un fondo de pensiones adquiere bonos del Estado, acciones de oferta pública u otros instrumentos autorizados, los recursos no desaparecen del patrimonio de los afiliados ni pasan a ser propiedad de la empresa emisora.

Afirmó que la comisión determina cuáles instrumentos financieros cumplen con los requisitos para ser considerados alternativas de inversión para los fondos de pensiones y que, de ese universo de instrumentos elegibles, cada AFP decide en cuáles invertir siempre dentro de las condiciones establecidas por la normativa.

Manifestó que la elegibilidad de un instrumento financiero no se produce de manera automática y que es un proceso que contempla requisitos mínimos relacionados con la calidad crediticia, la transparencia de los mercados en los cuales se transan los instrumentos y la aprobación correspondiente de la Comisión Clasificadora.

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Dijo que, dependiendo de la naturaleza del instrumento, se consideran otros elementos como la situación financiera del emisor, niveles de solvencia y liquidez, estados financieros auditados y demás.

Composición de la Ccryli

La Ccryli destacó que la Ley 87-01 creo esta comisión como un órgano colegiado de determinar las alternativas de inversión elegibles para los fondos de pensiones, propiciar la diversificación de las inversiones y establecer los límites máximos aplicables.

"La Ccryli está integrada por las principales autoridades de regulación y supervisión financiera del país como el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Pensiones, que la preside, así como por un representante técnico de los afiliados", agregó.

En ese contexto, dijo que el fondo adquiere a cambio un activo financiero que pasa a formar parte de su patrimonio y que puede generar intereses, dividendos, ganancias de capital u otros rendimientos, según la naturaleza del instrumento.

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