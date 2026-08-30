Valdez Albizu destaca fortaleza financiera de las asociaciones de ahorro y préstamos

El gobernador Héctor Valdez Albizu (c), junto a ejecutivos de la Lidaapi y funcionarios del BCRD. ( CEDIDA POR EL BCRD )

El gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, destacó la fortaleza financiera de las asociaciones de ahorros y préstamos, las cuales mantienen activos superior a los 432 mil millones de pesos a julio de 2026, depósitos del público por 286,000 millones y un patrimonio de 76,000 millones, situándose como el segundo subsector de mayor volumen en el sistema financiero.

Resaltó la importancia histórica que ha tenido el subsector en la provisión de financiamiento para la adquisición de viviendas mediante préstamos hipotecarios, siendo notoria la participación y canalización efectiva de las asociaciones de ahorros y préstamos en las medidas de liberación de encaje legal para unidades de bajo costo y otras soluciones habitacionales.

Valdez Albizu se expresó en estos términos durante una visita del consejo de directores de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaapi), encabezada por su presidente Gustavo Ariza Pujals y Ena Ortega Lajara, recientemente designada como presidenta ejecutiva del gremio.

Perspectivas del subsector

Ariza Pujals valoró la disposición y receptividad del Banco Central para intercambiar ideas sobre las perspectivas del sector mutualista y futuras iniciativas que podrían ser abordadas de forma conjunta, a la vez que destacó la solvencia, liquidez y calidad de la cartera de créditos de las asociaciones.

Asimismo, en el contexto de su reciente designación, la presidenta ejecutiva, Ortega Lajara agradeció la oportunidad de iniciar su gestión bajo un marco de diálogo interinstitucional cercano, reafirmando el compromiso del gremio para colaborar con los propósitos del BCRD, en beneficio de sus clientes, así como del sistema financiero en su conjunto.

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El gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente Ervin Novas Bello, la consultora jurídica, Olga Morel Tejeda, y el director del Departamento de Regulación y Estabilidad Financiera, Carlos Delgado Urbáez.

Por su parte, la delegación de la Lidaapi se completó con su vicepresidente, Gustavo Zuluaga Alam; el secretario, José Ventura Castaños, e Irlonca Tavárez Morel y Luis Valdéz Quezada, vocales.