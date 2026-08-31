Fallece Freddy Reyes Pérez, fundador de la Asociación La Nacional

Freddy Reyes Pérez ( FOTO DE LA ASOCIACIÓN LA NACIONAL )

El fundador y presidente del Consejo de Consultores y Asesores de la Asociación La Nacional, Freddy Reyes Pérez, falleció el domingo 30 de agosto, de acuerdo a un comunicado emitido este lunes por la institución financiera.

Reyes Pérez fundó la Asociación La Nacional el 14 de julio de 1972, una entidad de carácter mutualista que abrió su Centro Financiero Familiar con el objetivo de contribuir a reducir el déficit habitacional de la República Dominicana.

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Esto ha permitido que la asociación haya apoyado las historias de vida de cientos de miles de familias a nivel nacional, contribuyendo a que pudieran tener su techo propio y consolidar sus ahorros, según una reseña de la propia institución.

Reyes Pérez estuvo detrás de esta iniciativa, a la que dedicó "gran parte de su vida" para construir una institución empeñada en sumar al bienestar de las familias dominicanas y el desarrollo del país.

"Durante más de cinco décadas, su ejemplo de creatividad, entrega, dedicación y compromiso marcó la historia de La Nacional e inspiró a generaciones de colaboradores", puntualizó la asociación en un comunicado.

"Su visión hizo posible que nuestra entidad se convirtiera en la vía para que miles de familias hayan podido hacer realidad el sueño de un techo propio", agregó.

¿Quién fue Freddy Reyes Pérez?

Freddy Reyes Pérez nació el 14 de junio de 1936, en San Pedro de Macorís, hijo de Mercedes Pérez Leyba y Francisco Reyes Martínez.

De acuerdo a una reseña publicada por la institución, el ejecutivo c ursó sus estudios en el Liceo José Joaquín Pérez , de su ciudad natal, y en 1959 obtuvo el título de doctor en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Aunque ejerció esta carrera durante sus primeros años profesionales, su espíritu inquieto y su vocación de servicio lo llevaron desde muy joven por diversos caminos.

Se incorporó a la carrera diplomática y desarrolló funciones en América del Sur y posteriormente en Japón, donde residió durante tres años.

Durante su permanencia en ese país, recibió una condecoración del Emperador de Japón y, en 1964, tuvo la distinción de representar a la República Dominicana como ataché en los Juegos Olímpicos de Tokio, mientras se desempeñaba como secretario de la Embajada dominicana en Japón.

Tras fundar La Nacional en 1972, pasó a encabezar su Junta de Directores hasta abril del 2021, fecha en la que mediante asamblea se le designó como presidente del Consejo de Consultores y Asesores, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento.

Reyes Pérez también llegó a presidir la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (Lidaapi).

A nivel internacional, presidió y fue miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Interamericana para la Vivienda; dirigió las Conferencias Interamericanas para la Vivienda celebradas en Río de Janeiro y México en 1991, así como el II Foro para la Vivienda, realizado en Bolivia ese mismo año.

Fue además presidente y miembro del Comité Ejecutivo de la Caribbean Association of Housing Finance Institutions (Cashfi) y de la International Union of Housing Finance (IUHF). Durante su ejercicio profesional presidió también el Instituto Jurídico Interamericano Internacional para la Vivienda y el Instituto Jurídico de las Cajas de Ahorros Latinoamericanas.

Desde La Nacional impulsó y apoyó numerosas iniciativas en favor de la educación, la salud, el deporte y el medio ambiente.

Solidaridad con la familia

La institución extendió sus condolencias a su esposa María Marcelle Martínez de Reyes, asus hijos Francisco Xavier, Carlos Federico, Michele y Mónica, así como a todos sus familiares y allegados.

"Hoy honramos su memoria y agradecemos el privilegio de haber sido parte de su legado, que permanece en nuestra gente y en cada familia a la que acompañamos", reconoció la institución.

La familia ha decidido que las honras fúnebres se realicen de manera íntima.

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