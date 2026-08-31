La cerveza y los juegos de azar aumentan su aporte al fisco tras el plan anticrisis

Botellas de cervezas durante su proceso en una planta de producción. ( SHUTTERSTOCK )

La recaudación por el impuesto selectivo a las cervezas mostró un crecimiento de un 16.5 % en julio pasado, esto luego de que se registrara un cambio de redacción en la Ley 30-26 de Medidas Pro Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, presentada y aprobada en junio de 2026.

En cambio, otros gravámenes, vinculados a los juegos de azar, reflejaron un comportamiento diverso, con aumentos de hasta un 7.8 % y caídas de un 8.2 %, a pesar de que registraron incrementos en sus tasas o montos.

En el caso de los impuestos a las sucesiones y donaciones, aunque se indexaron sus montos y redujeron tasa, ello no impidió que creciera un 117 %.

Luego de que las autoridades fiscales iniciaran el pasado mes a aplicar algunas de las medidas recaudatorias modificadas por la legislación, los ingresos por el impuesto selectivo a las cervezas, cuyo texto fue mejorado para evitar interpretaciones por parte de los productores que terminaban perjudicando al fisco, tuvieron una expansión interanual de un 16.5 %, una cifra que supera el alza de un 0.3 % que registró en julio del año pasado, en comparación con ese mismo mes de 2024.

Ese gravamen reportó 2,219.8 millones de pesos en julio de 2026, una cifra que representa un crecimiento absoluto de 313.8 millones con relación a igual mes del año pasado, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La legislación estableció todos los componentes que forman parte de una bebida alcohólica y aclaró que el precio de venta al por menor del producto corresponde al precio final al consumidor, incluyendo de manera integral y sin excepción todos los componentes, costos y elementos incorporados para su comercialización, independientemente de su naturaleza o forma de facturación.

Juegos de azar

En el sector de los juegos de azar el incremento interanual de las recaudaciones en julio fue más moderado.

El ingreso de la DGII por el impuesto mensual por cada máquina tragamonedas logró un aumento de un 7.8 % al compararse julio de 2026 con ese mismo mes del año pasado. Ese tributo generó recaudaciones por 99.2 millones de pesos el mes pasado, lo que en términos absolutos implicó un alza de 7.2 millones.

De igual forma, los registros de Impuestos Internos establecen que el tributo a los casinos, que también fue modificado, tuvo una moderada expansión de un 5.5 %, logrando recaudar 1.2 millones de pesos adicionales a los 20.9 millones que aportó ese gravamen en julio de 2025.

En cambio, el impuesto específico a las bancas (de lotería y deportivas) cayó un 8.2 %, luego de recaudar 146.8 millones de pesos en el séptimo mes de este año, sufriendo una reducción absoluta de 13.1 millones de pesos.

Sucesiones y donaciones

A pesar de los cambios dispuestos en el impuesto sucesoral y de donaciones, que indexó el primero y redujo la tasa del segundo para transmisiones entre padres e hijos en vida, la recaudación de ese tributo creció un 117.7 % el mes pasado.

De 80.7 millones de pesos que logró en ingresos la DGII en julio de 2025 por ese tributo, el monto subió hasta los 175.7 millones en ese mismo mes de este año, para un incremento absoluto de 95 millones de pesos. El plan anticrisis fue presentado y aprobado en junio pasado y las autoridades contemplan recaudar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos.