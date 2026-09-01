El Gobierno acelera la emisión de deuda y se acerca a los US$68,000 millones

El Gobierno dominicano le puso el acelerador a la emisión de nueva deuda pública entre enero y julio de 2026, duplicando el ritmo de colocaciones de los últimos tres años y acercando los compromisos crediticios del país a los 68,000 millones de dólares, luego del aumento registrado el pasado julio.

De promediar 3,231.8 millones de dólares en nuevos financiamientos entre 2023 y 2025, período en el cual se emitieron 9,695.4 millones, el monto de deuda colocado por la República Dominicana en los primeros siete meses de este año ascendió a 6,277.9 millones de dólares, cifra que casi duplica la de los tres años anteriores.

El ritmo de emisión de financiamiento, tanto en el mercado interno como en el externo, elevó la deuda del sector público no financiero hasta los 67,827.8 millones de dólares al séptimo mes de 2026, cifra que representa un crecimiento de 10.2 % en comparación con el monto de diciembre del año pasado.

Solo entre el 2023 y el séptimo mes de este año la deuda de los dominicanos tuvo un alza absoluta de 12,999 millones de dólares, equivalente a un salto de un 23.7 %.

Las estadísticas de la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Economía establecen que en julio pasado se añadieron otros 457.1 millones de dólares en nuevos compromisos crediticios, en comparación con el cierre del mes anterior.

Deuda/PIB

El aumento del saldo adeudado por los dominicanos también impulsó la relación deuda/PIB (producto interno bruto). Al julio de 2026, ese indicador se situó en un 48.2 %, ligeramente superior al 48.1 % que alcanzó a diciembre del año pasado.

Sin embargo, al analizar esa relación en un período más amplio, desde 2023, se evidencia un incremento de 2.8 puntos porcentuales, de acuerdo con los registros de Crédito Público.

Te puede interesar Intereses de la deuda ya son la mayor partida del gasto público

El aumento de los compromisos de créditos asumidos por el país ha estado impulsado tanto por el componente externo e interno de la deuda, aunque este último es el que muestra la mayor expansión.

Entre enero y julio la deuda interna se incrementó en 3,641.5 millones de dólares, al pasar de 16,070.6 millones en diciembre del año pasado a 19,712.1 millones de dólares al séptimo mes de 2026, equivalente a un aumento de un 22.6 %.

Asimismo, la deuda externa, aunque en menor proporción, registró un alza de un 5.8 % en los primeros siete meses de este año, significando un monto adicional de 2,636.5 millones de dólares con relación al cierre de 2025. Los compromisos crediticios externos del país alcanzaron los 48,115.8 millones de dólares a julio.

Gastos crecen más rápido que los ingresos

Los gastos del Gobierno central crecieron a un ritmo más acelerado que los ingresos durante el primer semestre de este año, una situación que también se observó el pasado julio, aunque con el agravante de que estos últimos mostraron una caída interanual.

Entre enero y junio de 2026 los ingresos registraron un crecimiento de un 7.3 %, tras alcanzar los 667,550.4 millones de pesos. Sin embargo, al séptimo mes del año sufrieron una caída de un 9.9 %, luego de sumar 102,379.4 millones, una reducción absoluta de 11,266.1 millones de pesos con respecto a julio del año pasado.

Los datos están contenidos en el Panorama Macroeconómico 2026-2030, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, y en el informe de ejecución presupuestaria correspondiente a julio de la Dirección General de Presupuesto (Digepres).

En cambio, los gastos del Gobierno central en el primer semestre de este año alcanzaron los 754,831.4 millones de pesos, lo que representó un incremento de un 8.5 % respecto al igual lapso de 2025. Las cifras establecen que las erogaciones de enero-junio superaron en 1.2 puntos porcentuales las recaudaciones y otras fuentes de ingresos de ese mismo período.

Asimismo, en julio pasado, contrario a los ingresos que sufrieron una caída de casi un 10 %, los gastos crecieron un 12.8 %, según las estadísticas de la Digepres.