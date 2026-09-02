Los activos del sistema financiero dominicano alcanzan los RD$4.47 billones a junio

El crédito con tarjetas cayó un 1 % en mayo de 2026. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Los activos totales del sistema financiero ascendieron a 4.47 billones de pesos, equivalentes al 56.6 % del producto interno bruto (PIB), tras registrar un crecimiento interanual de un 12.6 %.

La información está contenida en el informe trimestral de desempeño del sistema financiero, publicado por la Superintendencia de Bancos (SB), que atribuye esta evolución al impulso de las inversiones, seguidas de la cartera de créditos, los fondos disponibles y otros activos.

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La publicación de la SB muestra que la cartera de créditos, hasta mayo de este año, mantuvo su trayectoria de crecimiento y alcanzó un balance de 2.45 billones de pesos, luego de aumentar en 201,430 millones interanual.

La cartera privada en moneda nacional registró un crecimiento real de un 4.6 %, liderado por el crédito comercial (9.9 %) y el hipotecario (4.7 %). En contraste, los créditos al consumo continuaron mostrando una contracción real de un 2.3 %, mientras que las tarjetas de crédito pasaron de crecer 17.4 % en mayo de 2025 a registrar una variación de -1 % en mayo de 2026.

La exposición de la cartera en moneda extranjera se redujo en 0.6 puntos porcentual respecto al año anterior, totalizando su ponderación dentro de la cartera al cierre de mayo un 22.1 %, de acuerdo con la publicación.

Asimismo, las tasas de interés promedio ponderada activa y pasiva de la banca múltiple cerraron en junio de 2026 en 13.6 % y 7.3 %, respectivamente.

Patrimonio y solvencia

Por otro lado, el patrimonio técnico ajustado ascendió a 550,115 millones de pesos en mayo de 2026, para un incremento interanual de un 13.4 %. El excedente de capital alcanzó los 252,818 millones, sustentado principalmente en el crecimiento del capital primario, que representa el 82.7 % del patrimonio técnico.

Al cierre de mayo, el sistema financiero mantuvo una posición de solvencia de 18.7 %, superior al mínimo regulatorio de 10 % y respaldada por un crecimiento del patrimonio técnico superior al de los activos y contingentes ponderados por riesgo.

Las utilidades antes de impuestos acumuladas a junio ascendieron a 60,710 millones de pesos, equivalentes a un crecimiento interanual de un 17.9 %. Asimismo, las utilidades netas alcanzaron los 49,714 millones, para un incremento de 15.8 %, con indicadores de rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 18.3 % y sobre activos (ROA) de 2.3 %.

Morosidad

La calidad de los activos continuó mostrando señales favorables. La cartera vencida alcanzó los 46,309 millones de pesos, con índices de morosidad de 1.9 % y morosidad estresada de 7.7 %, ambas por debajo de los niveles observados al inicio de 2026.

El informe resalta que el sistema mantiene adecuados niveles de cobertura, con provisiones equivalentes al 168 % de la cartera vencida.