Promipyme entrega RD$72 millones en créditos a 372 emprendedores en Barahona

Una emprendedora recibe el financiamiento durante la entrega de RD$72 millones en créditos realizada por Promipyme en Barahona, en presencia de autoridades y representantes de la institución. ( DIARIO LIBRE/OMAR MEDINA )

El Gobierno, a través del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), entregó este miércoles RD$72 millones en créditos a 372 emprendedores y pequeños empresarios de la provincia Barahona, como parte de las políticas de apoyo al desarrollo de las mipymes impulsadas por el presidente Luis Abinader.

El director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara, informó que el 76 % de los créditos entregados está destinado a mujeres, mientras que alrededor del 40 % beneficia a hogares monoparentales, con el propósito de contribuir al aumento de los ingresos familiares y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

La entrega fue realizada durante una actividad celebrada en el salón Profesor Luis Díaz de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), donde participaron autoridades provinciales, representantes del sector empresarial y beneficiarios de los financiamientos.

Gómez Mazara destacó que Promipyme está llevando el crédito directamente a los territorios para conocer las necesidades de los pequeños negocios y facilitar el acceso al financiamiento a personas que tradicionalmente han permanecido fuera del sistema financiero formal.

Señaló que los recursos están llegando a distintos sectores productivos de la provincia, incluyendo pequeños comercios, actividades vinculadas al turismo, servicios y emprendimientos que generan empleos e ingresos para las familias.

"Estamos llevando el crédito donde vive la gente, viniendo a los territorios para conocer los negocios y saber cuáles son sus necesidades", expresó el funcionario.

Apoyo a mujeres y pequeños negocios

El director de Promipyme resaltó la importancia de que las mujeres tengan acceso al financiamiento, al considerar que el fortalecimiento de sus emprendimientos tiene un impacto directo en la economía de los hogares.

Explicó que cuando una persona logra incorporar y hacer crecer un negocio mediante el financiamiento, también aumenta la capacidad de generar ingresos, empleos y mejores condiciones para su familia.

Gómez Mazara también valoró la coordinación entre el Gobierno, el sector privado y la academia para impulsar el desarrollo económico de las provincias.

Emprendedores agradecen respaldo

Durante la actividad, Diana Rodríguez, propietaria de un emprendimiento dedicado a servicios ópticos, agradeció el respaldo recibido mediante el financiamiento de Promipyme.

Rodríguez explicó que su negocio nació hace cinco años con el propósito de ofrecer servicios de salud visual y productos ópticos de calidad y precios competitivos, extendiendo sus servicios a diferentes comunidades de la región.

Afirmó que el financiamiento representa una oportunidad para continuar creciendo, generar empleos y contribuir al bienestar de su familia y de otras personas vinculadas a su emprendimiento.

"Estos créditos representan confianza y esperanza", expresó la emprendedora, quien llamó a los beneficiarios a administrar los recursos con responsabilidad, disciplina y visión.

Promipyme destaca medidas para las mipymes

Gómez Mazara afirmó que el Gobierno ha impulsado distintas medidas para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a su importancia en la generación de empleos formales y el crecimiento económico.

Entre esas medidas mencionó cambios en las políticas de compras y contrataciones públicas, con mecanismos dirigidos a facilitar la participación de las mipymes en los procesos de contratación del Estado.

También destacó la importancia de que los pequeños empresarios cuenten con capital de trabajo para evitar problemas de liquidez cuando obtienen contratos públicos.

El funcionario sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia destinada a promover el crecimiento de las mipymes y fortalecer la economía de las provincias.

La actividad fue bendecida por el sacerdote Ángel Cuevas, quien pidió a Dios por los beneficiarios y por quienes trabajan en Promipyme, además de exhortar a los emprendedores a continuar adelante con sus proyectos.

Gómez Mazara manifestó su satisfacción de formar parte del equipo de Gobierno y aseguró que continuará trabajando para acercar las oportunidades de financiamiento a los emprendedores de las diferentes comunidades del país.