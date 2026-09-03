RD ocupa el cuarto lugar regional en gasto legislativo por habitante
Remuneraciones y compensaciones absorben la mayor parte del presupuesto legislativo
La República Dominicana ocupa el cuarto puesto entre 17 países de América Latina en gasto legislativo por habitante. En 2025, el Poder Legislativo dominicano tuvo un costo de US$13.9 por habitante, superior al promedio regional de US$13.2.
Por encima de República Dominicana se encuentran Uruguay, con un gasto de US$54.0 por habitante; Panamá, con US$33.2 y Costa Rica, con US$28.9. El país también se sitúa por encima del promedio regional de US$13.2 por habitante, ubicándose entre los países con mayor gasto legislativo por habitante de la comparación.
En 2025, el gasto ejecutado del Poder Legislativo dominicano ascendió a RD$9,934.9 millones. De este monto, RD$6,646.4 millones, equivalentes al 66.9 %, correspondieron a la Cámara de Diputados, mientras RD$3,288.5 millones, el 33.1 %, fueron ejecutados por el Senado.
Del gasto ejecutado por el Poder Legislativo en 2025, el 93.3 % se concentró en tres grandes categorías: remuneraciones y contribuciones, que representaron el 59.2 % e incluyen gastos como sueldos, sobresueldos, dietas y gastos de representación, gratificaciones y bonificaciones y contribuciones a la seguridad social; bienes y servicios, con el 24.4 %, que comprende partidas como publicidad, seguros, eventos, viáticos y combustibles; y transferencias al sector privado, con el 9.7 %, destinadas principalmente a ayudas y donaciones a personas.
Los recursos destinados al Poder Legislativo provienen de los ciudadanos y tienen un costo de oportunidad. Una mayor cantidad de legisladores o un mayor presupuesto no se traducen necesariamente en una mejor representación ni en legislación de mayor calidad. Lo relevante es que los recursos utilizados respondan a las funciones propias de la institución y generen resultados que justifiquen el costo asumido por los contribuyentes.
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Una colaboración del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).