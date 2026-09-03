Humano Seguros: cada mes pagamos RD$100 millones por accidentes de tránsito

Autobús accidentado en una de las carreteras dominicanas. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Los accidentes de tránsito provocaron lesiones a 72,040 personas en la República Dominicana entre el 2022 y lo que va de 2026, además de haber causado la muerte de 13,633 ciudadanos en ese mismo período, cifras que demuestran la magnitud del problema de seguridad vial.

Humano Seguros, una de las empresas del sector asegurador del país, reveló que cada mes paga, en promedio, 100 millones de pesos por los daños derivados de los choques de vehículos, tanto a sus clientes como en cobertura a terceros.

Durante un encuentro con representantes de medios de comunicación, ejecutivos de la compañía, encabezados por su presidente Eduardo Cruz, señalaron que el monto que se destina a la cobertura de los accidentes ha estado incrementándose en los últimos años.

Los ejecutivos, quienes resaltaron el aumento del parque vehicular asegurado por la empresa, que supera las 70 mil unidades, puntualizaron que el índice de siniestralidad ronda entre un 55 y un 56 %.

"La siniestralidad también ha ido subiendo, tres o cuatro puntos, por el impacto que tiene en (el ramo) automóvil el tema de que todo es importado, o sea, no fabricamos piezas. Y en la actualidad, el tema de los fletes por la situación de la guerra del Medio Oriente y de geopolítica, ha ido incrementando el costo de las piezas", explicaron.

Era necesario subir el seguro

A mediados del año pasado la Superintendencia de Seguros emitió dos resoluciones mediante las cuales indexaba las primas y cobertura del ´seguro de ley´, lo que provocó protestas de varios sectores y que terminaron llevando al ente supervisor a suspender temporalmente las medidas para llevarla a consulta pública.

El presidente de Humano Seguros calificó esa decisión como un sinsentido, asegurando que era necesario subir el costo de la prima y la cobertura, debido a que los montos que cubre actualmente el ´seguro de ley´ resultan insuficientes.

"Eso es algo (la indexación) que se hizo bien, se calculó y se ponderó bien, pero quizá, por lo que generó desde el punto de vista social en la población se reversó y nosotros entendemos que no debió haberse reversado", manifestó Cruz.

Las resoluciones de la superintendencia buscaban elevar la cobertura del seguro de ley, que no se indexan desde hace más de 20 años, pero generó el rechazo principalmente de gremios del sector transporte.

Aunque la institución dijo que sometería la decisión a una consulta pública por seis meses, hasta el momento no ha emitido ninguna otra normativa sobre el tema.

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