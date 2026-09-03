Fiduciaria Universal asume la administración del fideicomiso de Acrópolis Business Mall

Fiduciaria Universal anunció que asume la administración del fideicomiso de oferta pública de valores inmobiliarios de renta fija Acrópolis 02-FU, instrumento que permite a los inversionistas participar en los flujos generados por Acrópolis Business Mall, ubicado en el sector Piantini, en el Distrito Nacional.

El vehículo tiene como fideicomitente a Brownsville Business Corporation (BBC), empresa con amplia trayectoria en inversión y administración inmobiliaria en Centroamérica y el Caribe, mientras que Universal actúa como fiduciaria y administradora del patrimonio autónomo, asegurando el cumplimiento de las disposiciones regulatorias y la protección de los intereses de los inversionistas.

En materia de fortaleza crediticia, en julio de 2026 la emisión recibió una calificación de riesgo AA-, con perspectiva estable, por parte de Feller Rate, reflejando la solidez de los activos subyacentes, la estabilidad de los flujos de efectivo y el favorable desempeño operativo del complejo inmobiliario. La agencia destacó, entre otros factores, la alta ocupación de los inmuebles, la calidad crediticia de los arrendatarios y la diversificación de ingresos que respaldan la estructura financiera del fideicomiso.

El fideicomiso fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) mediante la Resolución R-SIMV-2024-47-FOP, consolidándose como una alternativa innovadora para canalizar inversiones hacia activos inmobiliarios generadores de ingresos recurrentes.

De acuerdo con los informes de calificación de la agencia, el programa contempla una emisión de deuda de hasta 20 millones de dólares, respaldada por activos inmobiliarios valorados por encima del monto emitido, niveles de ocupación promedio cercano al 97 % al corte de junio de 2026, contratos de arrendamiento predominantemente en dólares estadounidenses y una generación de ingresos estable y predecible.

Adicionalmente, la estructura incorpora resguardos financieros, mecanismos de liquidez y coberturas que fortalecen su perfil de riesgo y la capacidad de pago de las obligaciones asumidas con los inversionistas.

Recursos para expansión de Acrópolis

Los recursos obtenidos serán destinados a apoyar los planes de crecimiento y expansión de Acrópolis Business Mall, incluyendo el desarrollo de nuevos espacios de oficinas para ampliar su oferta a empresas y profesionales.

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"Este fideicomiso representa un hito importante para la evolución del mercado de valores dominicano, al acercar a los inversionistas a activos inmobiliarios institucionales de alta calidad mediante una estructura transparente, regulada y administrada bajo los más altos estándares fiduciarios", destacó Rebecca Wachsmann, vicepresidenta ejecutiva de Fiduciaria Universal.

La operación se enmarca en el crecimiento sostenido del mercado de capitales de la República Dominicana y evidencia el creciente interés de inversionistas institucionales y particulares por instrumentos que combinan generación de rentas, estabilidad de flujos y exposición a activos reales de alta calidad.