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Aduanas decomisa más de US$600,000 no declarados en el AILA

El dinero era transportado por un extranjero que se disponía a salir del país y al que también le confiscaron 647,000 pesos colombianos

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    Aduanas decomisa más de US$600,000 no declarados en el AILA
    Los dólares confiscados por las autoridades. (FOTO SUMINISTRADA POR LA DGA)

    La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con organismos de seguridad aeroportuaria del Estado, decomisó en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA600,700 dólares que, a la tasa de cambio, representan 35.9 millones de pesos, así como 647,000 pesos colombianos, tras no ser declarados por un ciudadano colombiano. 

    • Las labores se realizaron junto con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cesac) y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público cuando el pasajero trató de salir del país con destino a Panamá, llevando consigo las divisas en un bulto de mano y en los bolsillos.

    El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, aunque las instituciones no revelaron el nombre del extranjero. 

    Acciones contra el contrabando

    En el mes pasado la DGA decomisó dos contenedores de mercancías: el primero con 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer, y el segundo con 961 televisores de distintas marcas y tamaños, con los que evitó pérdidas fiscales superiores a los 42.2 millones de pesos por concepto de derechos e impuestos de importación.

    El director general de Aduanas, Nelson Arroyo, reiteró que la institución se mantendrá vigilancia permanente en los puertos y aeropuertos del país para enfrentar el contrabando en sentido general.

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