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Toke e inDrive habilitan pagos digitales para viajes urbanos

La alianza permitirá a pasajeros y conductores realizar transacciones de forma rápida y segura, reduciendo el uso de efectivo

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    Toke e inDrive habilitan pagos digitales para viajes urbanos
    La iniciativa permitirá a los usuarios de inDrive realizar pagos digitales de manera rápida y segura mediante Toke. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR EL BANCO POPULAR DOMINICANO)

    Toke, la solución de pagos digitales del Banco Popular Dominicano, e inDrive, plataforma de movilidad urbana, anunciaron una alianza para incorporar los pagos digitales como una alternativa en los viajes realizados a través de la aplicación.

    La integración permitirá a los usuarios seleccionar Toke como método de pago, facilitando las transacciones entre pasajeros y conductores y reduciendo la necesidad de utilizar dinero en efectivo.

    Una nota de prensa del Banco Popular indica que la opción estará disponible progresivamente para usuarios y conductores de inDrive en todo el territorio nacional y podrá utilizarse en las diferentes categorías de servicios de la plataforma, entre ellas viajes urbanos en automóvil, motocicleta, confort y ride+.

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    Los pagos podrán efectuarse mediante transferencias directas entre el usuario y el conductor a través de la aplicación Toke o mediante códigos QR.

    La disponibilidad de esta modalidad aumentará a medida que más conductores se incorporen al servicio y habiliten sus códigos QR de cobro.

    Apuesta por la transformación digital

    De acuerdo con lo informado en una nota de prensa, la alianza responde a la creciente demanda de alternativas que permitan simplificar las transacciones cotidianas y realizar pagos de manera rápida y segura sin depender del efectivo.

    La iniciativa se enmarca en la expansión de las herramientas digitales para transferencias y pagos de servicios y en la evolución de los hábitos de pago de los usuarios en República Dominicana.

    El acuerdo contempla, además, campañas conjuntas de comunicación, acciones promocionales y programas de incentivos dirigidos tanto a pasajeros como a conductores, con el propósito de fomentar el conocimiento y uso de Toke dentro del ecosistema de inDrive.

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