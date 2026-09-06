Banreservas, FAO y Agricultura destinan RD$1,180 millones para modernizar producción de alimentos

Rodrigo Castañeda, representante de la FAO para la República Dominicana, y Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, tras la firma del acuerdo interinstitucional. ( IMAGEN CEDIDA POR BANRESERVAS )

El Banco de Reservas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Ministerio de Agricultura acordaron poner en marcha un mecanismo de financiamiento por cerca de RD$1,180 millones para apoyar la modernización y el fortalecimiento de la producción de alimentos en la República Dominicana.

Los recursos, equivalentes inicialmente a unos US$20 millones, estarán destinados a proyectos de mecanización, incorporación de nuevas tecnologías, uso eficiente del agua y otros recursos naturales, adaptación al cambio climático y mejora de la productividad agropecuaria.

De acuerdo con una nota de prensa, el convenio contempla además el acompañamiento de especialistas nacionales e internacionales de la FAO, según las características y necesidades de cada propuesta, con el propósito de complementar el financiamiento con asesoría especializada.

La asistencia abarcará áreas como producción agrícola y pecuaria, sostenibilidad, tecnologías aplicadas al campo y estructuración de inversiones.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que el acuerdo procura facilitar que productores y empresarios del sector tengan acceso a herramientas que les permitan mejorar sus operaciones.

"Queremos que estos recursos se traduzcan en innovación, mejores procesos y mayor productividad para el sector agropecuario", expresó Aguilera.

La alianza se produce después de que, en julio de 2026, la FAO confirmara que la República Dominicana redujo la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, nivel utilizado por ese organismo para considerar que una nación ha salido del Mapa del Hambre.

Según lo informado, el desafío es fortalecer ahora la capacidad productiva nacional para contribuir a que los resultados alcanzados puedan sostenerse en el tiempo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/banreservas-y-la-fao-3-acdde23c.jpg Daniel Valerio, Paulo Herrera, José Galindo, Rodrigo Castañeda, Leonardo Aguilera, Ysidro García, Alieska Díaz, Juan Mustafá y Ana Pou. (IMAGEN CEDIDA POR BANRESERVAS)

FAO destaca impacto de la inversión

El representante de la FAO en República Dominicana, Rodrigo Castañeda, destacó que el acuerdo reúne financiamiento, política pública y conocimiento técnico alrededor de un mismo objetivo.

"República Dominicana ha dado un paso extraordinario al reducir la subalimentación por debajo del umbral establecido por la FAO. El reto ahora es hacer ese logro sostenible, facilitando que la inversión en el campo llegue con mayor certeza técnica y contribuya a una producción más eficiente y sostenible", indicó.

En el marco del acuerdo, Banreservas aportará su capacidad financiera; el Ministerio de Agricultura contribuirá a vincular las inversiones con las prioridades del sector agropecuario, mientras que la FAO ofrecerá su experiencia y conocimiento técnico.

Entre las áreas que podrán recibir apoyo figuran la agricultura de precisión, infraestructura productiva, gestión eficiente del agua, energías renovables, reducción de pérdidas y fortalecimiento de las cadenas de valor, además de otras soluciones destinadas a producir de manera más eficiente y competitiva.

También podrán evaluarse propuestas dirigidas a enfrentar desafíos que afectan al campo dominicano, entre ellos la escasez de mano de obra para determinadas labores, la exposición a fenómenos climáticos y la necesidad de elevar los niveles de productividad.

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, consideró que el acuerdo constituye un paso concreto para acelerar la modernización y mecanización de la agropecuaria dominicana. Sostuvo que este tipo de alianzas permite acercar a los productores a las herramientas, tecnologías y condiciones necesarias para producir más, reducir costos y enfrentar con mayor eficiencia la creciente escasez de mano de obra en el campo.

Espaillat Bencosme señaló que la mecanización forma parte de una transformación integral de la agricultura dominicana que debe estar acompañada de capacitación, asistencia técnica y acceso oportuno al financiamiento.

"Estamos construyendo una agricultura más moderna, productiva, rentable y competitiva, y cada acuerdo que facilite el acceso de nuestros productores a la tecnología representa un paso firme hacia ese objetivo y hacia la seguridad alimentaria del país", afirmó.

El mecanismo tendrá una disponibilidad inicial cercana a los RD$1,180 millones y podrá ampliarse posteriormente para canalizar nuevas inversiones hacia el sector agroalimentario.

Asimismo, permitirá complementar la evaluación financiera con criterios técnicos especializados, particularmente en propuestas que incorporen tecnologías, sistemas productivos o soluciones cuya presencia todavía es limitada en el país.

La alianza se enmarca en el enfoque de las Cuatro Mejoras promovido por la FAO: una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor.

Las tres instituciones indicaron que con el esfuerzo conjunto procuran contribuir a que los avances alcanzados por la República Dominicana en seguridad alimentaria se apoyen en una base productiva cada vez más moderna, eficiente y sostenible.