La inflación interanual se sitúa en 5.13 % a agosto del 2026

Una mujer entra a comprar a un mercado. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.38 % en agosto 2026.

De este modo, la inflación interanual descendió por segundo mes consecutivo hasta situarse en 5.13 % a agosto, 0.54 puntos porcentuales respecto al 5.67 % alcanzado en junio del 2026.

"Este comportamiento evidencia un proceso gradual de convergencia hacia el rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 %, en un contexto en que las expectativas permanecen ancladas a la meta en el horizonte de política monetaria", explicó la entidad monetaria en una rueda de prensa.

De este modo, la inflación subyacente interanual se redujo a 4.76 % en agosto, luego de registrar 4.96 % para los meses junio y julio, manteniéndose dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % establecido por el Banco Central.

En términos mensuales, el IPC subyacente mostró una variación de 0.40 % respecto a julio de este mismo año.

Este indicador, que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

Al analizar la evolución mensual del índice de precios al consumidor (IPC) en agosto de 2026, se observa que la variación registrada respondió principalmente a los incrementos de precios verificados en los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación, Transporte, Bienes y Servicios Diversos, Restaurantes y Hoteles, así como Muebles y Artículos para el Hogar, que en conjunto explicaron el 88.38 % de la inflación del mes.

En cuanto al grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, este presentó una variación de 0.42 %, explicada principalmente por los aumentos de precios evidenciados en las papas, el pollo fresco, el arroz, el agua purificada, las hortalizas frescas, los guandules verdes, los refrescos y las chinolas.

En sentido contrario, las reducciones verificadas en productos como los ajíes, los plátanos verdes, los huevos, los aguacates, la yuca, las naranjas, entre otros, atenuaron la magnitud del alza de este rubro.

El índice de precios del grupo Educación experimentó una variación de 2.72 % durante el mes de agosto, como resultado de los incrementos en las tarifas de los colegios privados correspondientes a los servicios de enseñanza preescolar, primaria y secundaria.

Este comportamiento responde al patrón estacional asociado al inicio del año escolar y al proceso de matriculación, período caracterizado por ajustes en los precios de estos servicios. Adicionalmente, se observaron aumentos en los servicios de educación universitaria y en otros componentes vinculados al gasto educativo, entre los que se destacan los libros y el transporte escolar.

En lo que respecta al grupo Transporte, este reflejó una variación de 0.26 %, impulsada por los reajustes de precios dispuestos por el gobierno en las gasolinas regular y premium, y en el gasoil.

Asimismo, se observaron incrementos en los servicios de transporte en motocicleta y transporte escolar.

En contraste, se verificaron reducciones en los precios de los automóviles, favorecidas por la apreciación del peso dominicano respecto al dólar estadounidense, y en las tarifas de los boletos aéreos, debido a la disminución estacional de la demanda de viajes luego del período de mayor movilidad vacacional.

El IPC de Bienes y Servicios Diversos evidenció una tasa de 0.40 %, asociada principalmente a los aumentos de precios en los servicios de cuidado personal, destacándose el corte, lavado y peinado de pelo.

En tanto que el grupo Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.39 %, lo que responde a los incrementos de precios en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día.

El BCRD indica que en cuanto al grupo Muebles y Artículos para el Hogar, este registró una tasa de inflación de 0.45 % explicada por los aumentos de precios en los productos de limpieza y conservación del hogar. De igual forma, en el grupo Salud se observó una variación de 0.34 %, como resultado de incrementos de precios en algunos productos farmacéuticos.

Variación en bienes transables y no transables El IPC de los bienes transables mostró una tasa de 0.24 % en agosto de 2026, asociada a los reajustes en las gasolinas regular y premium, el gasoil y algunos bienes alimenticios. En relación con el índice de los bienes y servicios no transables, este reportó una inflación de 0.52 %.

Inflación por regiones geográficas

De acuerdo a la entidad monetaria, la inflación por regiones geográficas en el mes de agosto respecto a julio 2026 muestra que la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una variación de 0.29 %; la región norte o Cibao de 0.49 %; la región este de 0.34 % y la región sur de 0.46 %.

La variación verificada en la región norte respondió principalmente a la incidencia de los incrementos de precios reflejados en los grupos Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, Educación y Transporte.

En contraste, la región Ozama exhibió una menor inflación debido a un mayor impacto de las reducciones en el precio de los automóviles y las tarifas del pasaje aéreo.

Inflación por quintiles de ingreso

Los resultados de los índices de precios por estratos socioeconómicos reflejaron tasas de inflación de 0.32 % en el quintil 1, 0.35 % en el quintil 2 y 0.37 % en el quintil 3. Los quintiles 4 y 5 presentaron variaciones de 0.37 % y 0.35 %, respectivamente.

La tasa observada en el quintil 1 se atribuye a una menor incidencia de los grupos Educación y Restaurantes y Hoteles.

Respecto a los quintiles de mayores ingresos, 4 y 5, se destaca que la inflación no fue mayor debido a las reducciones en los precios de los automóviles y en las tarifas de los boletos aéreos.