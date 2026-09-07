El Gobierno evalúa contratar seguros para proteger al país de alzas en los precios internacionales

El ministro de Hacienda, Magín Díaz. ( CAPTURA DE LA TRANSMISIÓN DE LA PRESIDENCIA )

El Gobierno dominicano trabaja, junto con bancos de inversión y organismos multilaterales, en la posible contratación de seguros financieros que permitan proteger las finanzas públicas frente a eventuales aumentos de los precios internacionales de bienes estratégicos, incluyendo el petróleo.

Así lo informó este lunes el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien explicó que las autoridades evalúan implementar el próximo año mecanismos de cobertura o hedging para reducir el impacto que puedan tener sobre el presupuesto nacional las variaciones de los precios internacionales.

"El país tiene que entender que el Gobierno tiene que asegurarse contra los aumentos de precios internacionales, no solo del petróleo, sino de otros bienes", afirmó Díaz en LA Agenda Semanal al referirse a las gestiones que se realizan con bancos de inversión y organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Indicó que actualmente se analiza cómo implementar estas coberturas para el próximo año, al considerar que no deben verse como un gasto, sino como una inversión destinada a otorgar mayor previsibilidad a las finanzas públicas.

"Eso no es un costo, es una inversión que va a hacer el Gobierno, pero le va a dar mucha más certidumbre a las finanzas públicas", sostuvo.

El economista recordó que República Dominicana ya utilizó parcialmente este tipo de instrumentos en 2021, cuando realizó una cobertura frente a los precios del gas natural, operación que, según explicó, produjo resultados favorables.

"Lo hicimos en el 21 parcialmente, hicimos un hedge con el gas natural que nos fue muy bien", intervino el presidente Abinader.

Buscan reducir los choques externos

La estrategia busca reducir la exposición del Estado dominicano a choques externos que pueden alterar significativamente sus cuentas fiscales. Las fluctuaciones del petróleo y de otras materias primas pueden aumentar los costos de importación del país y, al mismo tiempo, generar presiones sobre el gasto público y las finanzas nacionales.

El planteamiento de Díaz se produce en un contexto internacional marcado por tasas de interés todavía elevadas y volatilidad en los mercados, factores que también inciden en el costo de financiamiento de los países.

Refinanciamiento de deuda a vencer

En ese sentido, el ministro consideró que, pese a la coyuntura internacional, República Dominicana mantiene condiciones favorables para refinanciar los vencimientos de deuda que enfrentará en los próximos meses.

Díaz destacó además la mejora en la percepción de riesgo del país y la profesionalización del manejo de la deuda pública durante las últimas dos décadas, factores que, a su juicio, han contribuido a fortalecer la posición financiera de República Dominicana.

La contratación de coberturas financieras permitiría, por tanto, que el Gobierno pueda anticiparse a escenarios adversos y contar con mayor certeza sobre el impacto fiscal de eventuales aumentos en los precios internacionales.