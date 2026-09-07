Gobierno presenta Tablero de Metas Presidenciales: conozca de qué se trata y cómo funciona

LAAgenda Semanal de este lunes siete de septiembre de 2026. ( CAPTURA DE PANTALLA DELA TRANSMICIÓN DE LA PRESIDENCIA )

El Gobierno presentó este lunes el Tablero de Metas Presidenciales, una herramienta que reúne las prioridades del presidente de la República, Luis Abinader, junto con indicadores que permiten evaluar el cumplimiento de cada compromiso y su impacto en la población.

La iniciativa fue dada a conocer durante el programa LA Agenda Semanal y contempla ejes correspondientes al período 2026-2028, con énfasis en indicadores como esperanza de vida al nacer, tasa de homicidios, déficit habitacional cualitativo, tasa de formalidad en el empleo y tasa de pobreza multidimensional rural.

El presidente Luis Abinader informó que, en lo adelante, se darán a conocer los datos que genere la herramienta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-190505-db6d6545.jpeg Tablero de metas. (CAPTURA DE PANTALLA A LA AGENDA SEMANAL)

"Ese es el tablero presidencial y en cada Consejo de Gobierno informaremos de los datos y los indicadores", afirmó.

De acuerdo con Luis Gregorio Madera Sued, viceministro de Coordinación y Seguimiento Gubernamental, el Tablero de Metas Presidenciales está diseñado para facilitar el seguimiento de los principales objetivos de la gestión.

"Este tablero lo que busca es poder rendirle cuentas a la población sobre las 10 metas prioritarias que usted (el presidente Abinader) decidió que eran sinónimo de la calidad de vida que queríamos llevar a la población durante el período 2026-2028", explicó.

Funcionamiento y alcance

Madera indicó que la herramienta trasciende los planteamientos formulados en discursos, ya que incorpora indicadores que permiten determinar cuáles objetivos se están cumpliendo y cuáles presentan dificultades para ser verificados.

"Ese tablero se utiliza en los consejos de ministros cada cuatro meses, aproximadamente, para ver dónde vamos avanzando", señaló.

Variables e indicadores

Durante su exposición, el viceministro sostuvo que para la elaboración del tablero se tomó el Índice de Desarrollo Sostenible como referencia principal.

"Al tomar ese índice es una medida arriesgada, porque es un índice que mide un organismo internacional y que no se cambia con una sola variable, que era lo más cómodo para el Gobierno, sino con un conjunto de 109 variables distintas que tienen que cambiar para que el indicador cambie", explicó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-07-at-190514-e527d4c4.jpeg Desglose por cada variable. (CAPTURA DE PANTALLA LA AGENDA SEMANAL)

Las variables están agrupadas en áreas como salud, viviendas dignas, mejores oportunidades laborales, reducción de la pobreza, empleos de calidad, crecimiento de la economía e impacto del cambio climático, entre otras.

Cada variable cuenta con uno o varios ministros responsables, de acuerdo con el área o tema correspondiente.

La plataforma también ofrece información detallada sobre las acciones que requieren mayor atención. Para cada variable, la interfaz contempla el nombre del proyecto o iniciativa, los responsables, el presupuesto, la descripción del programa, información sobre los avances, alertas y recomendaciones.

"Esa herramienta mejora una de las visiones del Gobierno, que es la visión de Gabinete. Ahí se pueden identificar actos claves para el crecimiento económico", manifestó Madera.

El viceministro valoró la utilidad de la plataforma y consideró que permitirá visualizar el desempeño de la gestión gubernamental sin tener que esperar a que concluya el período de Gobierno.

Durante el encuentro de este lunes en LA Agenda Semanal, los participantes también abordaron temas relacionados con la economía, entre ellos la reducción de la pobreza, los combustibles, el empleo, el programa Hambre Cero y el sector construcción.